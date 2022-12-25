https://ria.ru/20221225/ssha-1841222760.html

Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину

Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину - РИА Новости, 25.12.2022

Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире "24 канала" предположил, что Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:47

2022-12-25T16:47

2022-12-25T16:47

в мире

алексей арестович

владимир путин

украина

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 декабря — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире "24 канала" предположил, что Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после следующего года.Изначально политик заявил, что Вашингтон никогда не откажется поддерживать Киев, однако затем заметил, что у финансовой и военной помощи может быть временной лимит. Он пояснил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс."Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года", — заявил Арестович.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841046694.html

украина

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, алексей арестович , владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат)