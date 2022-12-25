Рейтинг@Mail.ru
Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/ssha-1841222760.html
Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину
Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину - РИА Новости, 25.12.2022
Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире "24 канала" предположил, что Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:47
2022-12-25T16:47
в мире
алексей арестович
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840450843_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f60967a375d1db65b8768c33348edb3a.jpg
МОСКВА, 25 декабря — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире "24 канала" предположил, что Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после следующего года.Изначально политик заявил, что Вашингтон никогда не откажется поддерживать Киев, однако затем заметил, что у финансовой и военной помощи может быть временной лимит. Он пояснил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс."Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года", — заявил Арестович.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html
https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841046694.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840450843_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_723383c52b04fd1ef84dbce26d47ed12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей арестович , владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Алексей Арестович , Владимир Путин, Украина, США, Вашингтон (штат)
16:47 25.12.2022
 
Арестович предсказал, когда США "кинут" Украину

Советник главы офиса Зеленского Арестович: США могут "кинуть" Украину после 2023 года

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 декабря — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в эфире "24 канала" предположил, что Украина может лишиться поддержки главного союзника в лице США после следующего года.
Изначально политик заявил, что Вашингтон никогда не откажется поддерживать Киев, однако затем заметил, что у финансовой и военной помощи может быть временной лимит. Он пояснил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 21:42
NI: Россия "мешает" Украине получить самую передовую на Западе ПВО
"Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года", — заявил Арестович.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 10:51
На Западе поняли, зачем Зеленский посетил Вашингтон
 
В миреАлексей АрестовичВладимир ПутинУкраинаСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала