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СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек - РИА Новости, 25.12.2022
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СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек
СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек - РИА Новости, 25.12.2022
СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек
По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T04:55
2022-12-25T10:12
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сша
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица вызвали множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. "Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане", - сообщил телеканал. В штате Огайо четыре человека погибли в ДТП с участием полусотни машин, столкнувшихся в условиях низкой видимости и обледенения трассы. В Мичигане 82-летнюю женщину нашли замерзшей на улице у дома престарелых. В субботу были отменены более 2,6 тысячи авиарейсов. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.
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в мире, огайо, сша, оклахома, nbc
В мире, Огайо, США, Оклахома, NBC
04:55 25.12.2022 (обновлено: 10:12 25.12.2022)
 
СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек

NBC: в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, погибли не менее 23 человек

© AP Photo / Carolyn Thompson Мужчина убирает снег во время метели в Буффало
Мужчина убирает снег во время метели в Буффало - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Мужчина убирает снег во время метели в Буффало
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC.
Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица вызвали множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.
"Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане", - сообщил телеканал.
В штате Огайо четыре человека погибли в ДТП с участием полусотни машин, столкнувшихся в условиях низкой видимости и обледенения трассы. В Мичигане 82-летнюю женщину нашли замерзшей на улице у дома престарелых.
В субботу были отменены более 2,6 тысячи авиарейсов. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.
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