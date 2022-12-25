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СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек

СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек - РИА Новости, 25.12.2022

СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T04:55

2022-12-25T04:55

2022-12-25T10:12

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей, передает телеканал NBC. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица вызвали множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. "Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане", - сообщил телеканал. В штате Огайо четыре человека погибли в ДТП с участием полусотни машин, столкнувшихся в условиях низкой видимости и обледенения трассы. В Мичигане 82-летнюю женщину нашли замерзшей на улице у дома престарелых. В субботу были отменены более 2,6 тысячи авиарейсов. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.

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в мире, огайо, сша, оклахома, nbc