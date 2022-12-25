https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1840181492.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:40
2022-12-25T14:40
2022-12-25T14:40
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. Поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 58 артиллерийских расчетов, 86 районов скопления живой силы и техники, две боевые машины РСЗО "Ураган", две установки реактивной системы залпового огня "Град", польская самоходная артиллерийская установка "Краб", три артиллерийские системы М777. Средства ПВО сбили пять беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 940 реактивных систем залпового огня, 7240 танков и других бронемашин, 3708 орудий полевой артиллерии и 7747 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. Поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Параллельно ликвидированы 58 артиллерийских расчетов, 86 районов скопления живой силы и техники, две боевые машины РСЗО "Ураган", две установки реактивной системы залпового огня "Град", польская самоходная артиллерийская установка "Краб", три артиллерийские системы М777. Средства ПВО сбили пять беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 940 реактивных систем залпового огня, 7240 танков и других бронемашин, 3708 орудий полевой артиллерии и 7747 единиц автомобильной техники.