https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1840181492.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:40

2022-12-25T14:40

2022-12-25T14:40

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. Поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 58 артиллерийских расчетов, 86 районов скопления живой силы и техники, две боевые машины РСЗО "Ураган", две установки реактивной системы залпового огня "Град", польская самоходная артиллерийская установка "Краб", три артиллерийские системы М777. Средства ПВО сбили пять беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 940 реактивных систем залпового огня, 7240 танков и других бронемашин, 3708 орудий полевой артиллерии и 7747 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика