https://ria.ru/20221225/sovy-1841209171.html

В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов

В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов - РИА Новости, 25.12.2022

В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов

Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:22

2022-12-25T14:22

2022-12-25T14:30

хорошие новости

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали", — говорится в материале. Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид. Отмечается, что сейчас птицы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Им оказывают необходимую помощь. В комплексе городского хозяйства отметили, что находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс. Там попросили при встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звонить на горячую линию.

https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва