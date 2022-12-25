Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20221225/sovy-1841209171.html
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов - РИА Новости, 25.12.2022
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:22
2022-12-25T14:30
хорошие новости
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841208445_0:261:813:718_1920x0_80_0_0_83a34a16f1b9b71bd9cc63fcc3465ac2.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали", — говорится в материале. Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид. Отмечается, что сейчас птицы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Им оказывают необходимую помощь. В комплексе городского хозяйства отметили, что находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс. Там попросили при встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звонить на горячую линию.
https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841208445_0:222:813:832_1920x0_80_0_0_f16e56a2869e10cb09fa9061bcc684bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
14:22 25.12.2022 (обновлено: 14:30 25.12.2022)
 
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов

В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов, изъяв их у уличных фотографов

© Фото : @kgh_moscow/TelegramСпасенная сова
Спасенная сова - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : @kgh_moscow/Telegram
Спасенная сова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали", — говорится в материале.
© Фото : @kgh_moscow/TelegramСпасенная сова
Двух краснокнижных сов спасли в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : @kgh_moscow/Telegram
Спасенная сова
Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид.
Отмечается, что сейчас птицы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Им оказывают необходимую помощь.
В комплексе городского хозяйства отметили, что находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс. Там попросили при встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звонить на горячую линию.
Кадр видео, спасенного алабая, опубликованного в Telegram-канале Источник Онлайн
22 декабря, 14:17Хорошие новости
Кировская зоозащитница спасла алабая, замерзавшего десять дней в поле
 
Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала