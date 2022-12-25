https://ria.ru/20221225/sovy-1841209171.html
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов - РИА Новости, 25.12.2022
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:22
2022-12-25T14:22
2022-12-25T14:30
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали", — говорится в материале. Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид. Отмечается, что сейчас птицы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Им оказывают необходимую помощь. В комплексе городского хозяйства отметили, что находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс. Там попросили при встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звонить на горячую линию.
https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
14:22 25.12.2022 (обновлено: 14:30 25.12.2022)
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов, изъяв их у уличных фотографов
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Двух сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Документы на птиц у фотографов отсутствовали", — говорится в материале.
Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид.
Отмечается, что сейчас птицы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Им оказывают необходимую помощь.
В комплексе городского хозяйства отметили, что находиться на оживленной улице для хищных птиц — большой стресс. Там попросили при встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звонить на горячую линию.