https://ria.ru/20221225/sklad-1841214258.html
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры - РИА Новости, 25.12.2022
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры
Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:08
2022-12-25T15:08
2022-12-25T15:08
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828874270_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c4bf76a963732ede7ebeadbe9264d4d5.jpg
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее Приходько сообщал об обстреле предприятия со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828874270_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8867bad5588c52710bfe5e32b6e55369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" со стороны ВСУ поврежден склад селитры