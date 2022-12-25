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В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/sklad-1841214258.html
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры - РИА Новости, 25.12.2022
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры
Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:08
2022-12-25T15:08
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее Приходько сообщал об обстреле предприятия со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, Происшествия
15:08 25.12.2022
 
В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры

В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" со стороны ВСУ поврежден склад селитры

© Фото : Приходько РИК/TelegramЗавод "Стирол" в Горловке
Завод Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Завод "Стирол" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее Приходько сообщал об обстреле предприятия со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
00:31Специальная военная операция на Украине
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтиролПроисшествия
 
 
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