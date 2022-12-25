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В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры

В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры - РИА Новости, 25.12.2022

В Горловке при обстреле химзавода "Стирол" поврежден склад селитры

Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:08

2022-12-25T15:08

2022-12-25T15:08

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Склад селитры был поврежден при обстреле химзавода "Стирол" в Горловке (ДНР) украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее Приходько сообщал об обстреле предприятия со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html

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Варвара Скокшина

иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, происшествия