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Число погибших из-за шторма в США достигло 27 - РИА Новости, 25.12.2022
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Число погибших из-за шторма в США достигло 27
Число погибших из-за шторма в США достигло 27 - РИА Новости, 25.12.2022
Число погибших из-за шторма в США достигло 27
Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:06
2022-12-25T15:24
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. Ранее NBC сообщал о 23 погибших в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. По данным телеканала, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает NBC, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия. "Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", — сообщает телеканал. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике это число достигало 1,6 миллиона.
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в мире, огайо, сша, nbc
В мире, Огайо, США, NBC
11:06 25.12.2022 (обновлено: 15:24 25.12.2022)
 
Число погибших из-за шторма в США достигло 27

Число погибших из-за зимнего шторма в США достигло 27

© AP Photo / Carolyn Thompson Мужчина убирает снег во время метели в Буффало
Мужчина убирает снег во время метели в Буффало - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Мужчина убирает снег во время метели в Буффало
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC.
Ранее NBC сообщал о 23 погибших в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.
По данным телеканала, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает NBC, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия.
"Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", — сообщает телеканал.
По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике это число достигало 1,6 миллиона.
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