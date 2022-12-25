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Число погибших из-за шторма в США достигло 27

Число погибших из-за шторма в США достигло 27 - РИА Новости, 25.12.2022

Число погибших из-за шторма в США достигло 27

Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:06

2022-12-25T11:06

2022-12-25T15:24

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. Ранее NBC сообщал о 23 погибших в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. По данным телеканала, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает NBC, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия. "Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", — сообщает телеканал. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике это число достигало 1,6 миллиона.

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Варвара Скокшина

в мире, огайо, сша, nbc