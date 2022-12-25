https://ria.ru/20221225/shtorm-1841186669.html
Число погибших из-за шторма в США достигло 27
Число погибших из-за шторма в США достигло 27 - РИА Новости, 25.12.2022
Число погибших из-за шторма в США достигло 27
Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:06
2022-12-25T11:06
2022-12-25T15:24
в мире
огайо
сша
nbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841176599_0:211:3000:1899_1920x0_80_0_0_d3ddfe7018b0ec08c7a457779fc931b7.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC. Ранее NBC сообщал о 23 погибших в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов. По данным телеканала, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает NBC, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия. "Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", — сообщает телеканал. По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике это число достигало 1,6 миллиона.
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html
огайо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841176599_316:0:2983:2000_1920x0_80_0_0_0f941339be084f228a0a2166867e65bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, сша, nbc
11:06 25.12.2022 (обновлено: 15:24 25.12.2022)
Число погибших из-за шторма в США достигло 27
Число погибших из-за зимнего шторма в США достигло 27
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Как минимум 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает
телеканал NBC.
Ранее NBC сообщал о 23 погибших в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.
По данным телеканала, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо
. Дорожный патруль штата, отмечает NBC, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия.
"Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", — сообщает телеканал.
По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике это число достигало 1,6 миллиона.