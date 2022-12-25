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Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру - РИА Новости, 25.12.2022
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Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру
Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру - РИА Новости, 25.12.2022
Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру
Санта-Клаус завершил свое 67-е ежегодное кругосветное путешествие, поздравив c Рождеством и порадовав подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:00
2022-12-25T14:06
в мире
санта-клаус
сша
колорадо
северный полюс
norad
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус завершил свое 67-е ежегодное кругосветное путешествие, поздравив c Рождеством и порадовав подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). "Быстрее звездного света, Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 67-летней праздничной традиции!" - говорится в публикации NORAD в его социальных сетях. Как отмечается, в этом году волшебник доставил жителям планеты 7 миллиардов 623 миллиона 693 тысячи 263 подарка. Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе 24 декабря на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света. За передвижениями Санты следили американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно было отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования. Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
https://ria.ru/20221225/dedmoroz-1840879160.html
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в мире, санта-клаус, сша, колорадо, северный полюс, norad
В мире, Санта-Клаус, США, Колорадо, Северный полюс, NORAD
14:00 25.12.2022 (обновлено: 14:06 25.12.2022)
 
Санта-Клаус доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру

Санта-Клаус во время кругосветки доставил 7,6 миллиарда подарков по всему миру

© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса
Мужчина в костюме Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Мужчина в костюме Санта-Клауса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санта-Клаус завершил свое 67-е ежегодное кругосветное путешествие, поздравив c Рождеством и порадовав подарками более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
"Быстрее звездного света, Санта закончил! Спасибо, что были частью нашей 67-летней праздничной традиции!" - говорится в публикации NORAD в его социальных сетях.
Как отмечается, в этом году волшебник доставил жителям планеты 7 миллиардов 623 миллиона 693 тысячи 263 подарка.
Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе 24 декабря на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
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За передвижениями Санты следили американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно было отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
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