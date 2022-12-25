https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html

Санкции против России выгодны только США, заявил Силуанов

Санкции против России выгодны только США, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.12.2022

Санкции против России выгодны только США, заявил Силуанов

Санкции против России очень дорого обходятся Европе, от них выигрывают только США, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:12

2022-12-25T10:12

2022-12-25T10:12

экономика

санкции в отношении россии

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санкции против России очень дорого обходятся Европе, от них выигрывают только США, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News. "По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать – их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий", - заявил Силуанов. "И те меры, и взрывы на "Северных потоках", и все эти ограничения сделаны для того, чтобы поставлять более дорогой для Европы сжиженный газ из Америки. Америке хорошо, Европе плохо", - добавил министр. Глава Минфина России обратил внимание на основные макропоказатели России и тех стран, которые ввели против нее санкции. "Если говорить про Россию, то мы ожидаем в этом году снижение динамики экономики менее 3%, инфляции – чуть более 12%," - отметил он. При этом Силуанов подчеркнул, что все обязательства российского бюджета исполняются. "Что касается ситуации в западных странах, тот там не так все однозначно, и мы видим, что инфляция бьет сорокалетние рекорды, тарифы на коммунальные услуги, цены растут значительно выше, чем в РФ", - добавил он. Между тем, по его словам, Россия находит другие рынки сбыта для своих товаров. "Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ - да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть даже и более болезненно, поэтому вопрос санкционной риторики - мне кажется, она всем поднадоела", - сказал Силуанов. Кроме того, по его словам, санкции создали риски продовольственной, энергетической безопасности в мире, испортили логистику.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

https://ria.ru/20221225/roskosh-1841164107.html

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Влада Копылова

экономика, санкции в отношении россии, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия, сша, евросоюз