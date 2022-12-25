Рейтинг@Mail.ru
В США назвали причины провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html
В США назвали причины провала антироссийских санкций
В США назвали причины провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.12.2022
В США назвали причины провала антироссийских санкций
Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:01
2022-12-25T13:17
в мире
владимир путин
россия
украина
китай
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.Обозреватель выявила несколько причин, по которым многолетняя практика ограничений России на мировых рынках не увенчалась успехом. Одной из главных проблем она считает использование общего рынка в качестве оружия против неугодных. Это, как отметила автор, подрывает доверие к основным институтам экономического порядка, что вынудит всех игроков мировой системы создать альтернативные институты, как произошло с системой SWIFT, заменить которую планируют Россия, Китай и Индия."Превращение институтов международной экономической системы в оружие, особенно без поддержки со стороны основных экономических субъектов, имеет глобальную цену. Демонстрационный эффект, показывающий, как систему можно использовать для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других снижать свою уязвимость. Последующее разрушение институтов или создание параллельных структур значительно умаляет рост благосостояния общей экономической системы", — считает Гринберг.Кроме того, страны Запада, особенно европейские государства, как заявила автор, попросту не могут себе позволить полной экономической изоляции России.Вместо экономических нападок на Россию автор предложила дипломатический путь урегулирования украинского кризиса."Чтобы облегчить прекращение конфликта, Западу нужно будет искать альтернативные инструменты. На данном этапе дипломатия является инструментом, который, скорее всего, будет успешным. &lt;...&gt; Для переговоров об урегулировании, вероятно, потребуется рассмотрение интересов безопасности России в Европе, связанных с прекращением расширения НАТО", — заключила она.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840524429.html
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html
https://ria.ru/20221220/banki-1840006494.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, китай, нато, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Китай, НАТО, Санкции в отношении России
10:01 25.12.2022 (обновлено: 13:17 25.12.2022)
 
В США назвали причины провала антироссийских санкций

TNI: Запад должен перейти от экономических санкций против России к дипломатии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.
Обозреватель выявила несколько причин, по которым многолетняя практика ограничений России на мировых рынках не увенчалась успехом. Одной из главных проблем она считает использование общего рынка в качестве оружия против неугодных. Это, как отметила автор, подрывает доверие к основным институтам экономического порядка, что вынудит всех игроков мировой системы создать альтернативные институты, как произошло с системой SWIFT, заменить которую планируют Россия, Китай и Индия.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:35
В Европе признали, что достигли предела по антироссийским санкциям
"Превращение институтов международной экономической системы в оружие, особенно без поддержки со стороны основных экономических субъектов, имеет глобальную цену. Демонстрационный эффект, показывающий, как систему можно использовать для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других снижать свою уязвимость. Последующее разрушение институтов или создание параллельных структур значительно умаляет рост благосостояния общей экономической системы", — считает Гринберг.
Кроме того, страны Запада, особенно европейские государства, как заявила автор, попросту не могут себе позволить полной экономической изоляции России.

"Как и в случае с большинством политических решений, имеющих определенную цену, коллективные санкции влекут за собой последствия по распределению нагрузки, в частности индивидуальные издержки, которые каждое государство должно нести ради коллективной выгоды. Каждое западное государство хочет санкций, которые влекут за собой большие издержки для России, но в идеале с наименьшими издержками для себя", — пояснила Гринберг.

Вместо экономических нападок на Россию автор предложила дипломатический путь урегулирования украинского кризиса.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 21:28
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций
"Чтобы облегчить прекращение конфликта, Западу нужно будет искать альтернативные инструменты. На данном этапе дипломатия является инструментом, который, скорее всего, будет успешным. <...> Для переговоров об урегулировании, вероятно, потребуется рассмотрение интересов безопасности России в Европе, связанных с прекращением расширения НАТО", — заключила она.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:59
ГД приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКитайНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала