10:01 25.12.2022 (обновлено: 13:17 25.12.2022)
В США назвали причины провала антироссийских санкций
TNI: Запад должен перейти от экономических санкций против России к дипломатии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.
Обозреватель выявила несколько причин, по которым многолетняя практика ограничений России на мировых рынках не увенчалась успехом. Одной из главных проблем она считает использование общего рынка в качестве оружия против неугодных. Это, как отметила автор, подрывает доверие к основным институтам экономического порядка, что вынудит всех игроков мировой системы создать альтернативные институты, как произошло с системой SWIFT, заменить которую планируют Россия, Китай и Индия.
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"Превращение институтов международной экономической системы в оружие, особенно без поддержки со стороны основных экономических субъектов, имеет глобальную цену. Демонстрационный эффект, показывающий, как систему можно использовать для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других снижать свою уязвимость. Последующее разрушение институтов или создание параллельных структур значительно умаляет рост благосостояния общей экономической системы", — считает Гринберг.
Кроме того, страны Запада, особенно европейские государства, как заявила автор, попросту не могут себе позволить полной экономической изоляции России.
"Как и в случае с большинством политических решений, имеющих определенную цену, коллективные санкции влекут за собой последствия по распределению нагрузки, в частности индивидуальные издержки, которые каждое государство должно нести ради коллективной выгоды. Каждое западное государство хочет санкций, которые влекут за собой большие издержки для России, но в идеале с наименьшими издержками для себя", — пояснила Гринберг.
Вместо экономических нападок на Россию автор предложила дипломатический путь урегулирования украинского кризиса.
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"Чтобы облегчить прекращение конфликта, Западу нужно будет искать альтернативные инструменты. На данном этапе дипломатия является инструментом, который, скорее всего, будет успешным. <...> Для переговоров об урегулировании, вероятно, потребуется рассмотрение интересов безопасности России в Европе, связанных с прекращением расширения НАТО", — заключила она.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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