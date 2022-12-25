https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

В США назвали причины провала антироссийских санкций

В США назвали причины провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.12.2022

В США назвали причины провала антироссийских санкций

Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:01

2022-12-25T10:01

2022-12-25T13:17

в мире

владимир путин

россия

украина

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нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санкции против России не могут повлиять на разрешение украинского кризиса, более эффективным путем может оказаться только дипломатия, считает автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг.Обозреватель выявила несколько причин, по которым многолетняя практика ограничений России на мировых рынках не увенчалась успехом. Одной из главных проблем она считает использование общего рынка в качестве оружия против неугодных. Это, как отметила автор, подрывает доверие к основным институтам экономического порядка, что вынудит всех игроков мировой системы создать альтернативные институты, как произошло с системой SWIFT, заменить которую планируют Россия, Китай и Индия."Превращение институтов международной экономической системы в оружие, особенно без поддержки со стороны основных экономических субъектов, имеет глобальную цену. Демонстрационный эффект, показывающий, как систему можно использовать для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других снижать свою уязвимость. Последующее разрушение институтов или создание параллельных структур значительно умаляет рост благосостояния общей экономической системы", — считает Гринберг.Кроме того, страны Запада, особенно европейские государства, как заявила автор, попросту не могут себе позволить полной экономической изоляции России.Вместо экономических нападок на Россию автор предложила дипломатический путь урегулирования украинского кризиса."Чтобы облегчить прекращение конфликта, Западу нужно будет искать альтернативные инструменты. На данном этапе дипломатия является инструментом, который, скорее всего, будет успешным. <...> Для переговоров об урегулировании, вероятно, потребуется рассмотрение интересов безопасности России в Европе, связанных с прекращением расширения НАТО", — заключила она.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840524429.html

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, украина, китай, нато, санкции в отношении россии