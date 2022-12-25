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В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 25.12.2022
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В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами
В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 25.12.2022
В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами
Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в настоящее время идет подготовка летного и... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T22:38
2022-12-25T22:38
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
минск
с-400 «триумф»
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МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в настоящее время идет подготовка летного и летно-технического состава для эксплуатации белорусских переоборудованных самолетов, способных применять специальные боеприпасы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Белоруссии поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", переданные Россией. Тогда же Лукашенко отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ. Путин в свою очередь также допустил совместную подготовку экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. "В ходе встречи глав государств (на этой неделе - ред.) затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальные боеприпасы. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы. Проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач", - сообщил Касинский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. По его словам, та обстановка, которая в настоящее время складывается вокруг Белоруссии, ускорила процесс получения современных образцов вооружения белорусской армией. "Сегодня оборона государства требует более современных технических средств, образцов вооружения, которые могу осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине. "Искандер" и С-400 являются именно такими образцами вооружения. Наши военнослужащие на сегодняшний день прошли полный курс подготовки в совместных (белорусско-российских – ред.) учебно-боевых центрах, данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", - продолжил Касинский. Ранее в этом году Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное вооружение, готово.
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Лукашенко: мы с Россией готовим экипажи самолетов, "несущих специфические боеприпасы"
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ ВМЕСТЕ С РФ ГОТОВИТ ЭКИПАЖИ ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТАМИ, НЕСУЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, с-400 «триумф»
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, С-400 «Триумф»
22:38 25.12.2022
 
В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами

Минобороны Белоруссии: готовятся экипажи способных к несению спецбоеприпасов самолетов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в настоящее время идет подготовка летного и летно-технического состава для эксплуатации белорусских переоборудованных самолетов, способных применять специальные боеприпасы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Белоруссии поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", переданные Россией. Тогда же Лукашенко отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ. Путин в свою очередь также допустил совместную подготовку экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.
"В ходе встречи глав государств (на этой неделе - ред.) затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальные боеприпасы. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы. Проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач", - сообщил Касинский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
По его словам, та обстановка, которая в настоящее время складывается вокруг Белоруссии, ускорила процесс получения современных образцов вооружения белорусской армией. "Сегодня оборона государства требует более современных технических средств, образцов вооружения, которые могу осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине. "Искандер" и С-400 являются именно такими образцами вооружения. Наши военнослужащие на сегодняшний день прошли полный курс подготовки в совместных (белорусско-российских – ред.) учебно-боевых центрах, данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", - продолжил Касинский.
Ранее в этом году Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное вооружение, готово.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления по итогам российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 21:48
Путин счел возможным готовить самолеты Белоруссии с ядерными боезарядами
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияМинскС-400 «Триумф»
 
 
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