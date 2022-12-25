https://ria.ru/20221225/samolety-1841255021.html

В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами

В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами - РИА Новости, 25.12.2022

В Минске рассказали о подготовке экипажей самолетов со спецбоеприпасами

Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в настоящее время идет подготовка летного и... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T22:38

2022-12-25T22:38

2022-12-25T22:38

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

минск

с-400 «триумф»

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МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что в настоящее время идет подготовка летного и летно-технического состава для эксплуатации белорусских переоборудованных самолетов, способных применять специальные боеприпасы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Белоруссии поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", переданные Россией. Тогда же Лукашенко отметил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ. Путин в свою очередь также допустил совместную подготовку экипажей самолетов армии Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. "В ходе встречи глав государств (на этой неделе - ред.) затрагивался вопрос относительно переоборудованных средств воздушного поражения, которые способны применять специальные боеприпасы. Сегодня, как сказали главы государств, самолеты переоборудованы. Проводится подготовка летного, летно-технического состава к выполнению задач", - сообщил Касинский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. По его словам, та обстановка, которая в настоящее время складывается вокруг Белоруссии, ускорила процесс получения современных образцов вооружения белорусской армией. "Сегодня оборона государства требует более современных технических средств, образцов вооружения, которые могу осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине. "Искандер" и С-400 являются именно такими образцами вооружения. Наши военнослужащие на сегодняшний день прошли полный курс подготовки в совместных (белорусско-российских – ред.) учебно-боевых центрах, данные образцы вооружения сегодня находятся на боевом дежурстве и готовы полностью к выполнению задач по предназначению", - продолжил Касинский. Ранее в этом году Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что переоборудование самолетов, чтобы они несли ядерное вооружение, готово.

https://ria.ru/20221219/samolety-1839859619.html

белоруссия

россия

минск

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Лукашенко: мы с Россией готовим экипажи самолетов, "несущих специфические боеприпасы" ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛОРУССИЯ ВМЕСТЕ С РФ ГОТОВИТ ЭКИПАЖИ ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТАМИ, НЕСУЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ 2022-12-25T22:38 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, с-400 «триумф»