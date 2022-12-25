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Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.12.2022
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Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре
Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.12.2022
Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре
Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:06
2022-12-25T14:14
в мире
хулуси акар
турция
сирия
россия
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 25 дек - РИА Новости. Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар. "Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция - Россия - Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги", - приводит слова Акара газета Aydiinlik. Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Говоря о планируемой наземной операции на севере Сирии, он сказал журналистам, что "нельзя назвать адреса и время реализации этой работы".
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в мире, хулуси акар, турция, сирия, россия, рабочая партия курдистана
В мире, Хулуси Акар, Турция, Сирия, Россия, Рабочая партия Курдистана
14:06 25.12.2022 (обновлено: 14:14 25.12.2022)
 
Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре

Минобороны Турции: Анкара обсуждает с Москвой открытие неба Сирии для операции против РПК

© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 25 дек - РИА Новости. Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
"Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция - Россия - Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги", - приводит слова Акара газета Aydiinlik.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Говоря о планируемой наземной операции на севере Сирии, он сказал журналистам, что "нельзя назвать адреса и время реализации этой работы".
Демонстрант с флагом Рабочей партии Курдистана во время акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
12:35
Представитель Эрдогана заявил, что члены РПК жгут улицы Парижа
 
В миреХулуси АкарТурцияСирияРоссияРабочая партия Курдистана
 
 
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