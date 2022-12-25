https://ria.ru/20221225/rpk-1841207487.html

Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре

Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.12.2022

Турция обсуждает использование неба Сирии с Россией, заявили в Анкаре

Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:06

2022-12-25T14:06

2022-12-25T14:14

в мире

хулуси акар

турция

сирия

россия

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 25 дек - РИА Новости. Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар. "Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция - Россия - Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги", - приводит слова Акара газета Aydiinlik. Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Говоря о планируемой наземной операции на севере Сирии, он сказал журналистам, что "нельзя назвать адреса и время реализации этой работы".

https://ria.ru/20221225/kalyn-1841196009.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хулуси акар, турция, сирия, россия, рабочая партия курдистана