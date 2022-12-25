https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841206750.html

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством

Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:58

2022-12-25T13:58

2022-12-25T13:58

рождество христово

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. В воскресенье католики отмечают Рождество. "Такой протокольной практики нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рождество христово, владимир путин, политика, россия