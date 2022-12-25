https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841206750.html
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством
Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:58
2022-12-25T13:58
2022-12-25T13:58
рождество христово
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. В воскресенье католики отмечают Рождество. "Такой протокольной практики нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, владимир путин, политика, россия
Рождество Христово, Владимир Путин, Политика, Россия
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством
Песков: протокольная практика поздравления западных лидеров с Рождеством отсутствует