Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841206750.html
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством - РИА Новости, 25.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством
Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:58
2022-12-25T13:58
рождество христово
владимир путин
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590886586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca2aa473d594085cb342a0474a62a0ea.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле. В воскресенье католики отмечают Рождество. "Такой протокольной практики нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.
https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590886586_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_760627e87bb75b000719d981f6c42c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рождество христово, владимир путин, политика, россия
Рождество Христово, Владимир Путин, Политика, Россия
13:58 25.12.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о поздравлении западных лидеров с Рождеством

Песков: протокольная практика поздравления западных лидеров с Рождеством отсутствует

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПразднование католического Рождества
Празднование католического Рождества - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Празднование католического Рождества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в РФ нет, сообщили в Кремле.
В воскресенье католики отмечают Рождество.
"Такой протокольной практики нет", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.
Верующие во время праздничного богослужения в канун Рождества в храме святой Анны в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
01:43
Католическое Рождество
 
Рождество ХристовоВладимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала