06:20 25.12.2022 (обновлено: 13:53 25.12.2022)
Во Франции поразились обилию предметов роскоши в российских магазинах
Radiofrance: предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию вопреки западным санкциям
Центральный универмаг Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Магазины в России по-прежнему заполнены предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго, сообщает французская радиостанция Radiofrance.
Отмечается, что крупные европейские производители предметов роскоши "бессильны перед многочисленными способами обхода санкций". В магазинах можно увидеть рекламу товаров из зимней коллекции ведущих западных брендов. Причина их присутствия на российском рынке хорошо известна — параллельный импорт, отмечается в материале.
Некоторые компании на словах признают, что все еще экспортируют определенные виды товаров в Россию путем "тщательного соблюдения определенных правил". Другие производители прикрываются тем фактом, что они связаны торговыми соглашениями, сообщает радиостанция.
"Несмотря на политическую позицию, которой должны придерживаться западные производители под определенным давлением, многие из них по-прежнему считают, что Россия остается очень привлекательным рынком", — цитирует радиокомпания эксперта по продажам Станиславу Нажмитдинову.
"Предметы роскоши доступны для тех, кто хочет их приобрести. Просто сейчас гораздо больше сложностей, связанных с логистикой. Я также отмечаю, что некоторые товары иногда принадлежат коллекциям прошлых лет, что подтверждает наличие проблем с поставками. Но, на самом деле, можно найти абсолютно все", — добавила она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.