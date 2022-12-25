https://ria.ru/20221225/roskosh-1841164107.html

Во Франции поразились обилию предметов роскоши в российских магазинах

Во Франции поразились обилию предметов роскоши в российских магазинах - РИА Новости, 25.12.2022

Во Франции поразились обилию предметов роскоши в российских магазинах

Магазины в России по-прежнему заполнены предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго, сообщает французская радиостанция Radiofrance. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T06:20

2022-12-25T06:20

2022-12-25T13:53

экономика

владимир путин

россия

европа

франция

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Магазины в России по-прежнему заполнены предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго, сообщает французская радиостанция Radiofrance.Отмечается, что крупные европейские производители предметов роскоши "бессильны перед многочисленными способами обхода санкций". В магазинах можно увидеть рекламу товаров из зимней коллекции ведущих западных брендов. Причина их присутствия на российском рынке хорошо известна — параллельный импорт, отмечается в материале.Некоторые компании на словах признают, что все еще экспортируют определенные виды товаров в Россию путем "тщательного соблюдения определенных правил". Другие производители прикрываются тем фактом, что они связаны торговыми соглашениями, сообщает радиостанция."Предметы роскоши доступны для тех, кто хочет их приобрести. Просто сейчас гораздо больше сложностей, связанных с логистикой. Я также отмечаю, что некоторые товары иногда принадлежат коллекциям прошлых лет, что подтверждает наличие проблем с поставками. Но, на самом деле, можно найти абсолютно все", — добавила она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778218860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/sanktsii-1777950150.html

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франция

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экономика, владимир путин, россия, европа, франция, санкции в отношении россии