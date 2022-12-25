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Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/rogozin-1841250952.html
Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник
Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник - РИА Новости, 25.12.2022
Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник
Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:32
2022-12-25T22:37
специальная военная операция на украине
роскосмос
дмитрий рогозин
донецк
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц московского региона.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://ria.ru/20221225/rogozin-1841234202.html
https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Донецк
21:32 25.12.2022 (обновлено: 22:37 25.12.2022)
 
Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник

Раненного в ДНР Рогозина 26 декабря прооперируют для извлечения осколка из позвоночника

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник.

"Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник", — сказал он.

В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.
Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
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Вчера, 18:18Специальная военная операция на Украине
Раненный в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы
Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.
В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц московского региона.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
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