21:32 25.12.2022 (обновлено: 22:37 25.12.2022)
Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник
Раненного в ДНР Рогозина 26 декабря прооперируют для извлечения осколка из позвоночника
© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник.
"Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник", — сказал он.
В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.
Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.
В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц московского региона.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.