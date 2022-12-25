https://ria.ru/20221225/rogozin-1841250952.html

Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник

Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник - РИА Новости, 25.12.2022

Раненому Рогозину планируют извлечь осколок из позвоночника в понедельник

Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T21:32

2022-12-25T21:32

2022-12-25T22:37

специальная военная операция на украине

роскосмос

дмитрий рогозин

донецк

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц московского региона.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

https://ria.ru/20221225/rogozin-1841234202.html

https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html

донецк

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роскосмос, дмитрий рогозин, донецк