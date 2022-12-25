https://ria.ru/20221225/rogozin-1841234202.html
Раненный в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы
Раненный в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы - РИА Новости, 25.12.2022
Раненный в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы
При обстреле гостиницы в Донецке, во время которого получил ранение Дмитрий Рогозин, пострадали также сотрудники отеля, сообщил экс-глава "Роскосмоса". РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T18:18
2022-12-25T18:18
2022-12-25T20:56
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецк
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. При обстреле гостиницы в Донецке, во время которого получил ранение Дмитрий Рогозин, пострадали также сотрудники отеля, сообщил экс-глава "Роскосмоса".Как подчеркнул Рогозин, пострадавших никто не делит на "своих и чужих". По словам экс-главы "Роскосмоса", себя самого он уже давно считает "донецким", поэтому и принимает участие в освобождении Донбасса.Всех транспортабельных пострадавших при обстреле вывезли в Ростовскую область, чтобы снизить нагрузку на донецкие госпитали, постоянно подвергающиеся обстрелам, добавил Рогозин."При этом хочу сказать, что уровень квалификации донецких врачей высочайший, им ежедневно приходится работать с большим числом раненных при артобстрелах и получивших минно-взрывные травмы", — подчеркнул он.Из Донецка эвакуируют всех пострадавших, как только позволит их состояние и если у раненых будет такое желание.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.Изначально сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером три на четыре миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Позднее его помощник уточнил, что Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров.Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.Сейчас экс-главу "Роскосмоса" доставили в госпиталь в Московском регионе, ему сделают операцию по извлечению осколка через несколько дней.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://ria.ru/20221223/rogozin-1840928840.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/rogozin-1840877967.html
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дмитрий рогозин, донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецк, Донбасс
18:18 25.12.2022 (обновлено: 20:56 25.12.2022)
Раненный в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы
Раненный при обстреле в Донецке Рогозин сообщил о пострадавших сотрудниках гостиницы
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости
. При обстреле гостиницы в Донецке, во время которого получил ранение Дмитрий Рогозин, пострадали также сотрудники отеля
, сообщил экс-глава "Роскосмоса".
"Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки. Какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как подчеркнул Рогозин, пострадавших никто не делит на "своих и чужих". По словам экс-главы "Роскосмоса", себя самого он уже давно считает "донецким", поэтому и принимает участие в освобождении Донбасса
.
Всех транспортабельных пострадавших при обстреле вывезли в Ростовскую область
, чтобы снизить нагрузку на донецкие госпитали, постоянно подвергающиеся обстрелам, добавил Рогозин.
"При этом хочу сказать, что уровень квалификации донецких врачей высочайший, им ежедневно приходится работать с большим числом раненных при артобстрелах и получивших минно-взрывные травмы", — подчеркнул он.
Из Донецка эвакуируют всех пострадавших, как только позволит их состояние и если у раненых будет такое желание.
"Конечно, мы найдем возможность помочь всем пострадавшим в тот черный день. Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время теракта, как только мне сделают операцию и я смогу покинуть госпиталь", — заключил экс-глава "Роскосмоса".
В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.
Изначально сообщалось, что экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером три на четыре миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Позднее его помощник уточнил, что Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров.
Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.
Сейчас экс-главу "Роскосмоса" доставили в госпиталь в Московском регионе, ему сделают операцию по извлечению осколка через несколько дней.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ
ни разу не обстреливали отель.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко
. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.