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В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды - РИА Новости, 25.12.2022
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды
По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:58
2022-12-25T09:58
2022-12-25T09:58
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.46 мск воскресенья, во "Внуково" семь рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и пять отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны и три отменены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды, еще 13 отменили