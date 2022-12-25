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В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды - РИА Новости, 25.12.2022
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Туризм
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В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды - РИА Новости, 25.12.2022
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды
По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:58
2022-12-25T09:58
туризм
новости - туризм
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.46 мск воскресенья, во "Внуково" семь рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и пять отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны и три отменены.
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Туризм, Новости - Туризм, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
09:58 25.12.2022
 
В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды

В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды, еще 13 отменили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 9.46 мск воскресенья, во "Внуково" семь рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и пять отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны и три отменены.
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