https://ria.ru/20221225/reysy-1841175072.html

В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды

В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды - РИА Новости, 25.12.2022

В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды

По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:58

2022-12-25T09:58

2022-12-25T09:58

туризм

новости - туризм

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 22 рейса задержаны и 13 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 9.46 мск воскресенья, во "Внуково" семь рейсов задержаны и пять отменены; в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и пять отменены. В "Шереметьево" четыре рейса задержаны и три отменены.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)