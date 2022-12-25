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Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов - РИА Новости, 25.12.2022
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Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов
Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов - РИА Новости, 25.12.2022
Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов
Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:07
2022-12-25T10:07
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News. "Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов - ред.) как с одной стороны, так и с другой стороны", - сказал глава Минфина России. "Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог", - добавил он. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. В качестве ответной меры власти РФ заблокировали ряд находящихся в России активов иностранных инвесторов. В ноябре Силуанов уже упоминал, что власти ищут возможную схему обмена замороженными активами, отмечая, что она будет довольно сложной. "Это, наверное, длительный процесс. Не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов. РФ тоже заморозила часть обязательств перед западными странами. Поэтому здесь дорога с двухсторонним движением", - подтвердил министр.
https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
10:07 25.12.2022
 
Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Силуанов: Минфин надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.
"Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов - ред.) как с одной стороны, так и с другой стороны", - сказал глава Минфина России.
"Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог", - добавил он.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
10:06
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
В качестве ответной меры власти РФ заблокировали ряд находящихся в России активов иностранных инвесторов. В ноябре Силуанов уже упоминал, что власти ищут возможную схему обмена замороженными активами, отмечая, что она будет довольно сложной.
"Это, наверное, длительный процесс. Не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов. РФ тоже заморозила часть обязательств перед западными странами. Поэтому здесь дорога с двухсторонним движением", - подтвердил министр.
Люксембург - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 22:13
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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