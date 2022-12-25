https://ria.ru/20221225/razmorozka-1841176724.html

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов - РИА Новости, 25.12.2022

Минфин надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:07

2022-12-25T10:07

2022-12-25T10:07

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News. "Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов - ред.) как с одной стороны, так и с другой стороны", - сказал глава Минфина России. "Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог", - добавил он. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. В качестве ответной меры власти РФ заблокировали ряд находящихся в России активов иностранных инвесторов. В ноябре Силуанов уже упоминал, что власти ищут возможную схему обмена замороженными активами, отмечая, что она будет довольно сложной. "Это, наверное, длительный процесс. Не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов. РФ тоже заморозила часть обязательств перед западными странами. Поэтому здесь дорога с двухсторонним движением", - подтвердил министр.

https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html

https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)