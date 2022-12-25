https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень

"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень - РИА Новости, 25.12.2022

"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень

На Кипре выбрали главу местной Православной церкви. По накалу страстей событие можно сравнить с президентской гонкой в США — несколько туров, жесткая... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:14

религия

петр порошенко

епифаний думенко

кипр

украина

никосия (город)

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Никита Бизин. На Кипре выбрали главу местной Православной церкви. По накалу страстей событие можно сравнить с президентской гонкой в США — несколько туров, жесткая конкуренция, интрига до самого конца. О том, как это повлияет на весь христианский мир, — в материале РИА Новости.Образцовые демократыРадостный возглас "Аксиос!" — что по-гречески означает "достоин" — разлетелся в Рождественский сочельник по кафедральному собору Святого Иоанна в столице Кипра Никосии. Верующие острова приветствовали нового главу церкви.Им стал митрополит Пафосский Георгий. С 7 ноября — дня кончины своего предшественника архиепископа Хризостома II — он выполнял обязанности местоблюстителя.Торжественному избранию Георгия, однако, предшествовал довольно напряженный период. Можно сказать, что митрополит буквально завоевал архиерейский трон.На место главы церкви претендовало шесть кандидатов. Согласно соцопросу, опубликованному изданием Cyprus Times в конце ноября, в фавориты вышел другой иерарх — митрополит Лимассольский Афанасий. Его поддержали 36% респондентов. Георгий же по итогам общественной оценки занял лишь третье место (18%).Первый тур, в ходе которого выбор делали все граждане Кипра, состоялся 18 декабря, после чего расклад несколько изменился. Афанасий по-прежнему удерживал первенство — уже с 29%. Однако неожиданно в спину лидеру начал дышать Георгий (26%). При этом местоблюститель обогнал третьего претендента — митрополита Тамасского Исаию (около девяти процентов).Однако ясности в вопросе о том, кто станет новым предстоятелем, это не добавило. У Кипрской церкви есть особенности: после народного голосования следует второй этап — обсуждение в Синоде. Причем решение руководящего органа не зависит от исхода народного голосования. А значит, в конечном счете имя избранника — тайна за семью печатями.На благо народаЛюбопытно и другое: каким образом митрополит Георгий сумел так быстро подняться на второе место в рейтинге.Вероятно, помогла риторика. В частности, он провозгласил трансплантацию человеческих органов "божьим благословением" и заверил, что сам желает стать посмертным донором.Впрочем, это заявление митрополит сделал после того, как его обвинили в распространении антинаучных теорий. Не исключено также, что ярким жестом Георгий хотел заретушировать скандал, произошедший в 2020-м.Тогда священнослужитель врезался на своем автомобиле в полицейскую машину. В ДТП никто не пострадал, но фотографии с места происшествия моментально распространились по соцсетям. Поведение Георгия, как и доходы, повсеместно обсуждали на острове.Кроме того, во время предвыборной кампании митрополит обещал материальную поддержку обездоленным. Оппоненты усмотрели в этом попытку оправдаться: мол, средства, вырученные от "успешного ведения бизнеса", пойдут на благие цели.В целом медийный имидж местоблюстителя, мягко говоря, не идеален. Но было одно преимущество, которое и обеспечило ему победу на выборах.Все средства хорошиДело в том, что в Кипрской церкви две партии. В одной — сторонники сближения с РПЦ. В другой — те, кто настроен на более тесные контакты с Константинополем.К первым относятся митрополиты Афанасий и Исаия. Последний даже учился в Московской духовной академии и прекрасно владеет русским языком. Во главе второй стоят покойный архиепископ Хризостом II и митрополит Георгий.Разногласия между блоками существуют давно. Но особенно острыми они стали в 2020-м. Тогда синод Кипрской церкви признал раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). Напомним, структуру в конце 2018 года создали экс-президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей — в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РПЦ в ответ на жест киприотов разорвала общение с Хризостомом II.Некоторые из подчиненных не согласились с предстоятелем — в частности, митрополит Афанасий отмечал, что "признание ПЦУ было единоличным решением архиепископа, о чем он не уведомил своевременно Священный синод". А Исаия назвал произошедшее "вопиющим нарушением коллективного и демократического принципа".Вместе с двумя другими иерархами они публично призвали Хризостома отказаться от признания ПЦУ. Тот обвинил их в попытке "создать самочинное сборище".Георгий же, напротив, к решению Синода отнесся положительно. А с началом боевых действий на Украине у него появился еще один козырь — возможность обвинять оппонентов в пророссийской позиции.Правда, тем удалось сработать на опережение. В конце ноября митрополит Исаия служил литургию с архиепископом ПЦУ и выразил поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею. А позже и Афанасий заверил журналистов, что новый глава Кипрской церкви обязательно будет поминать лидера украинских раскольников Епифания Думенко.Статус-квоСитуация осложнялась и тем, что в предвыборную пору в грекоязычной прессе начала набирать обороты антироссийская кампания.Некоторые издания сообщали, что на Кипре активно действует агентура РПЦ — священники агитируют за "ставленников Москвы". Другие писали: на острове находится доверенное лицо митрополита Антония (Севрюка), возглавляющего отдел внешних церковных связей РПЦ.Анонимные источники также рассказывали о планах РПЦ по созданию на Кипре собственного экзархата — в отместку за проукраинскую позицию.В итоге Синод во главе с митрополитом Георгием пошел на крайние меры — отменил постановление 2010 года. По нему избирать предстоятеля могли те православные, которые проживают на острове больше года. Таким образом он отсек свыше 50 тысяч выходцев из России.В РПЦ, в свою очередь, заявляли, что возлагают большие надежды на нового архиепископа: возможно, ему удастся наладить связи, разорванные два года назад из-за ПЦУ."В итоге победил проконстантинопольский кандидат. Явление закономерное: Кипрская церковь по большей части тяготеет к Фанару (район Стамбула, где расположен Константинопольский патриархат. — Прим. ред.) — из-за этнического состава и малочисленности", — поясняет религиовед Роман Лункин.По его мнению, делать выводы о новом архиепископе пока рано: необходимо дождаться конкретных шагов. Вряд ли Георгий сразу решится на окончательный разрыв отношений с Русской церковью. Кроме того, Московский патриархат все же не исключает возможности диалога — несмотря на усугубляющийся раскол в православном мире.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

петр порошенко, епифаний думенко, кипр, украина, никосия (город), русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение