08:00 25.12.2022 (обновлено: 08:14 25.12.2022)
"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень
© Фото : Orthodox TimesАрхиепископ Кипра Хризостом II и патриарх Константинопольский Варфоломей I во время встречи
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Никита Бизин. На Кипре выбрали главу местной Православной церкви. По накалу страстей событие можно сравнить с президентской гонкой в США — несколько туров, жесткая конкуренция, интрига до самого конца. О том, как это повлияет на весь христианский мир, — в материале РИА Новости.
Образцовые демократы
Им стал митрополит Пафосский Георгий. С 7 ноября — дня кончины своего предшественника архиепископа Хризостома II — он выполнял обязанности местоблюстителя.
Торжественному избранию Георгия, однако, предшествовал довольно напряженный период. Можно сказать, что митрополит буквально завоевал архиерейский трон.
На место главы церкви претендовало шесть кандидатов. Согласно соцопросу, опубликованному изданием Cyprus Times в конце ноября, в фавориты вышел другой иерарх — митрополит Лимассольский Афанасий. Его поддержали 36% респондентов. Георгий же по итогам общественной оценки занял лишь третье место (18%).
Первый тур, в ходе которого выбор делали все граждане Кипра, состоялся 18 декабря, после чего расклад несколько изменился.
Афанасий по-прежнему удерживал первенство — уже с 29%. Однако неожиданно в спину лидеру начал дышать Георгий (26%). При этом местоблюститель обогнал третьего претендента — митрополита Тамасского Исаию (около девяти процентов).
© AP Photo / Philippos ChristouНовоизбранный архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий в церкви Святого Иоанна в Никосии
© AP Photo / Philippos Christou
Новоизбранный архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий в церкви Святого Иоанна в Никосии
Однако ясности в вопросе о том, кто станет новым предстоятелем, это не добавило. У Кипрской церкви есть особенности: после народного голосования следует второй этап — обсуждение в Синоде. Причем решение руководящего органа не зависит от исхода народного голосования. А значит, в конечном счете имя избранника — тайна за семью печатями.
На благо народа
Любопытно и другое: каким образом митрополит Георгий сумел так быстро подняться на второе место в рейтинге.
Вероятно, помогла риторика. В частности, он провозгласил трансплантацию человеческих органов "божьим благословением" и заверил, что сам желает стать посмертным донором.
Впрочем, это заявление митрополит сделал после того, как его обвинили в распространении антинаучных теорий. Не исключено также, что ярким жестом Георгий хотел заретушировать скандал, произошедший в 2020-м.
Тогда священнослужитель врезался на своем автомобиле в полицейскую машину. В ДТП никто не пострадал, но фотографии с места происшествия моментально распространились по соцсетям. Поведение Георгия, как и доходы, повсеместно обсуждали на острове.
© Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της ΚύπρουРезультаты голосования на выборах главы Кипрской православной церкви
Результаты голосования на выборах главы Кипрской православной церкви
Кроме того, во время предвыборной кампании митрополит обещал материальную поддержку обездоленным. Оппоненты усмотрели в этом попытку оправдаться: мол, средства, вырученные от "успешного ведения бизнеса", пойдут на благие цели.
В целом медийный имидж местоблюстителя, мягко говоря, не идеален. Но было одно преимущество, которое и обеспечило ему победу на выборах.
Все средства хороши
Дело в том, что в Кипрской церкви две партии. В одной — сторонники сближения с РПЦ. В другой — те, кто настроен на более тесные контакты с Константинополем.
К первым относятся митрополиты Афанасий и Исаия. Последний даже учился в Московской духовной академии и прекрасно владеет русским языком. Во главе второй стоят покойный архиепископ Хризостом II и митрополит Георгий.
Разногласия между блоками существуют давно. Но особенно острыми они стали в 2020-м. Тогда синод Кипрской церкви признал раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). Напомним, структуру в конце 2018 года создали экс-президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей — в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РПЦ в ответ на жест киприотов разорвала общение с Хризостомом II.
Некоторые из подчиненных не согласились с предстоятелем — в частности, митрополит Афанасий отмечал, что "признание ПЦУ было единоличным решением архиепископа, о чем он не уведомил своевременно Священный синод". А Исаия назвал произошедшее "вопиющим нарушением коллективного и демократического принципа".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкАрхиепископ Кипрский Хризостом II во время божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Архиепископ Кипрский Хризостом II во время божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Вместе с двумя другими иерархами они публично призвали Хризостома отказаться от признания ПЦУ. Тот обвинил их в попытке "создать самочинное сборище".
Георгий же, напротив, к решению Синода отнесся положительно. А с началом боевых действий на Украине у него появился еще один козырь — возможность обвинять оппонентов в пророссийской позиции.
Правда, тем удалось сработать на опережение. В конце ноября митрополит Исаия служил литургию с архиепископом ПЦУ и выразил поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею. А позже и Афанасий заверил журналистов, что новый глава Кипрской церкви обязательно будет поминать лидера украинских раскольников Епифания Думенко.
Статус-кво
Ситуация осложнялась и тем, что в предвыборную пору в грекоязычной прессе начала набирать обороты антироссийская кампания.
Некоторые издания сообщали, что на Кипре активно действует агентура РПЦ — священники агитируют за "ставленников Москвы". Другие писали: на острове находится доверенное лицо митрополита Антония (Севрюка), возглавляющего отдел внешних церковных связей РПЦ.
Анонимные источники также рассказывали о планах РПЦ по созданию на Кипре собственного экзархата — в отместку за проукраинскую позицию.
В итоге Синод во главе с митрополитом Георгием пошел на крайние меры — отменил постановление 2010 года. По нему избирать предстоятеля могли те православные, которые проживают на острове больше года. Таким образом он отсек свыше 50 тысяч выходцев из России.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Москве с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II
В РПЦ, в свою очередь, заявляли, что возлагают большие надежды на нового архиепископа: возможно, ему удастся наладить связи, разорванные два года назад из-за ПЦУ.
"В итоге победил проконстантинопольский кандидат. Явление закономерное: Кипрская церковь по большей части тяготеет к Фанару (район Стамбула, где расположен Константинопольский патриархат. — Прим. ред.) — из-за этнического состава и малочисленности", — поясняет религиовед Роман Лункин.
По его мнению, делать выводы о новом архиепископе пока рано: необходимо дождаться конкретных шагов. Вряд ли Георгий сразу решится на окончательный разрыв отношений с Русской церковью. Кроме того, Московский патриархат все же не исключает возможности диалога — несмотря на усугубляющийся раскол в православном мире.
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