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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/ranenye-1841167700.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки - РИА Новости, 25.12.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T08:13
2022-12-25T08:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 24 декабря до 08.00 25 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:13 25.12.2022
 
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки

В ДНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 24 декабря до 08.00 25 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Медик о спасении на фронте своих и украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
08:12Специальная военная операция на Украине
Медик рассказал, как на фронте спасают и российских, и украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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