https://ria.ru/20221225/ranenye-1841167700.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки - РИА Новости, 25.12.2022

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки

Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:13

2022-12-25T08:13

2022-12-25T08:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 24 декабря до 08.00 25 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины