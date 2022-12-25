https://ria.ru/20221225/ranenye-1841167700.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки - РИА Новости, 25.12.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T08:13
2022-12-25T08:13
2022-12-25T08:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 24 декабря до 08.00 25 декабря, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре человека за сутки
В ДНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены четыре мирных жителя