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Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/pvo-1841203415.html
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 25.12.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:24
2022-12-25T13:26
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20221225/ataki-1841203326.html
россия
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность
13:24 25.12.2022 (обновлено: 13:26 25.12.2022)
 
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
13:24Специальная военная операция на Украине
Российские войска отразили атаки противника на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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