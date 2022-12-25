https://ria.ru/20221225/pvo-1841203415.html
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 25.12.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:24
2022-12-25T13:24
2022-12-25T13:26
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20221225/ataki-1841203326.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность
13:24 25.12.2022 (обновлено: 13:26 25.12.2022)
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов