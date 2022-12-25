https://ria.ru/20221225/pvo-1841203415.html

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 25.12.2022

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских дронов

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:24

2022-12-25T13:24

2022-12-25T13:26

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Змиевка, Площанка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Малый Кременчик Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20221225/ataki-1841203326.html

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность