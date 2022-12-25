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На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 25.12.2022
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль
Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:20
2022-12-25T11:20
2022-12-25T11:20
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль
На шоссе Энтузиастов в Москве образовалась пробка из-за столкновения фуры и автомобиля
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.