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На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль

На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 25.12.2022

На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль

Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:20

2022-12-25T11:20

2022-12-25T11:20

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто