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На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 25.12.2022
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На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 25.12.2022
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль
Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:20
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происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
11:20 25.12.2022
 
На шоссе Энтузиастов в Москве столкнулись фура и автомобиль

На шоссе Энтузиастов в Москве образовалась пробка из-за столкновения фуры и автомобиля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области из-за столкновения двух машин, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На шоссе Энтузиастов в районе дома 64 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте находятся оперативные службы города.
 
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