https://ria.ru/20221225/primore-1841162668.html

В Приморье пять сёл остались без света после снегопада

В Приморье пять сёл остались без света после снегопада - РИА Новости, 25.12.2022

В Приморье пять сёл остались без света после снегопада

Пять сел полностью, еще пять частично остаются без света в Приморье после бушевавшего три дня снежного циклона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T04:49

2022-12-25T04:49

2022-12-25T04:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594927526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_879afe3e97a97fc2ca77013ecdea18c5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Пять сел полностью, еще пять частично остаются без света в Приморье после бушевавшего три дня снежного циклона, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В Приморье со среды три дня бушевал мощный снежный циклон. Нет доступа к населенным пунктам в девяти районах Приморья. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Объем осадков в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раз превысил месячную норму, в Ольгинском – в 4 раза. На утро воскресенья в этих районах остаются отрезаны от сообщения села Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Лиственное, подъезд к больнице Евгеньевская, села Серафимовка, Тимофеевка, Ракушка. "В настоящее время электроснабжение нарушено в селах Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки, Щербаковка, Лиственное. Отдельные присоединения отключены также в Милоградово, Михайловке, Фурманово, Веселом Яре, Молдовановке. В населенных пунктах котельные запитаны от собственных дизель-генераторов", - сказал собеседник агентства. В селах, где совсем нет электроснабжения, в общем проживают около 1 тысячи человек. По его словам, в субботу восстановили электроснабжение в селах Пермское, Горноводное, Ветка, Николаевка. В остальные населенные пункты аварийные бригады пытаются попасть вместе с дорожниками. Энергетики используют технику высокой проходимости и осматривают некоторые линии на лыжах, так как на отдельных участках высота снежного покрова достигает двух метров. В населенные пункты Ольгинского округа направлены дополнительные бригады, рассказал представитель компании. Энергетики также оказывают помощь жителям, попавшим в снежную ловушку. Утром 25 декабря поступило сообщение, что четыре человека застряли на Молдовановском мосту. Туда был направлен вездеход ДРСК, чтобы забрать людей и доставить в Ольгу. Энергетики также оказывают помощь дорожным службам и МЧС.

https://ria.ru/20221222/snegopad-1840585252.html

https://ria.ru/20221224/sneg-1841008967.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)