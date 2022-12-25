https://ria.ru/20221225/prigovor-1841250208.html
Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова
Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова - РИА Новости, 25.12.2022
Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова
Суд на Мальдивах приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T21:16
2022-12-25T21:16
2022-12-25T21:16
в мире
абдулла ямин
мальдивы
сша
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд на Мальдивах приговорил бывшего президента страны Абдуллу Ямина за взяточничество и отмывание денег к 11 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 5 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Абдулла Ямин в 2019 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. В середине декабря 2018 года уголовный суд на Мальдивах заморозил банковские счета Ямина на сумму в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов США) в связи с расследованием возможности финансовых махинаций. В ноябре 2021 года Верховный суд Мальдив отменил пятилетний тюремный срок, ранее назначенный бывшему президенту страны. Повторный суд над бывшим президентом страны начался в январе 2022 года.
https://ria.ru/20221220/ugol-1839897113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абдулла ямин, мальдивы, сша
В мире, Абдулла Ямин, Мальдивы, США
Экс-президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова
АР: экс-президента Мальдив приговорили к 11 годам тюрьмы за взятку и отмывание денег