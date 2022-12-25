https://ria.ru/20221225/potolok-1841200114.html

Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле

Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.12.2022

Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле

Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:03

2022-12-25T13:03

2022-12-25T13:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 25 дек - РИА Новости. Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования."Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ - ред.)", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.По его словам, об этом речи идти не может."Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков