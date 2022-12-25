Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле
Песков: Россия не согласится на уничтожение рыночного ценообразования на газ и нефть
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 25 дек - РИА Новости. Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования.
"Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ - ред.)", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.
По его словам, об этом речи идти не может.
"Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.