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Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221225/potolok-1841200114.html
Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле
Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.12.2022
Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле
Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:03
2022-12-25T13:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 25 дек - РИА Новости. Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования."Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ - ред.)", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.По его словам, об этом речи идти не может."Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
13:03 25.12.2022
 
Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле

Песков: Россия не согласится на уничтожение рыночного ценообразования на газ и нефть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 25 дек - РИА Новости. Для РФ неприемлимы потолки цен на газ и нефть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что страна никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования.
"Неприемлемость каких-либо потолков. Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы (РФ - ред.)", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", журналист опубликовал материалы в своем телеграм-канале.
По его словам, об этом речи идти не может.
"Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - добавил пресс-секретарь.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
08:00
Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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