https://ria.ru/20221225/poteri-1841184040.html
Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, одну самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы и десять единиц бронированной и... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:48
2022-12-25T10:48
2022-12-25T10:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, одну самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), две гаубицы Д-30, десять единиц бронированной и автомобильной техники, один полевой пункт управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, танк и две единицы бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек и две гаубицы