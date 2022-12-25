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Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:15
2022-12-25T10:15
2022-12-25T10:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; один танк; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; четыре беспилотных летательных аппарата; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, танк и три БТР