https://ria.ru/20221225/poteri-1841177902.html

Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:15

2022-12-25T10:15

2022-12-25T10:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378281_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_3813d7118db017843e178f791e0baada.jpg

ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; один танк; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; четыре беспилотных летательных аппарата; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, луганская народная республика