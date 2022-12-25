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Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/poteri-1841177902.html
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T10:15
2022-12-25T10:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; один танк; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; четыре беспилотных летательных аппарата; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
10:15 25.12.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, танк и три БТР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, четыре беспилотника и 13 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава; один танк; три бронетранспортёра; две артиллерийские установки; четыре беспилотных летательных аппарата; 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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