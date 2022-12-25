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Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.12.2022
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Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов
Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.12.2022
Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов
Международные партнеры заявили об оказании энергосистеме Украины помощи на сумму в почти $1,5 миллиарда, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:13
2022-12-25T19:13
в мире
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международные партнеры заявили об оказании энергосистеме Украины помощи на сумму в почти $1,5 миллиарда, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Также Шмыгаль заявил, что на Украину уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, денис шмыгаль, украина
В мире, Денис Шмыгаль, Украина
19:13 25.12.2022
 
Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов

Шмыгаль заявил о международной помощи энергосистеме Украины на 1,5 миллиарда долларов

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международные партнеры заявили об оказании энергосистеме Украины помощи на сумму в почти $1,5 миллиарда, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Имеем заявленную помощь в размере практически 1,5 миллиарда долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.

Также Шмыгаль заявил, что на Украину уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреДенис ШмыгальУкраина
 
 
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