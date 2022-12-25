https://ria.ru/20221225/pomosch-1841239673.html

Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов

Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 25.12.2022

Шмыгаль заявил о международной помощи Украине на 1,5 миллиарда долларов

Международные партнеры заявили об оказании энергосистеме Украины помощи на сумму в почти $1,5 миллиарда, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T19:13

2022-12-25T19:13

2022-12-25T19:13

в мире

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международные партнеры заявили об оказании энергосистеме Украины помощи на сумму в почти $1,5 миллиарда, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Также Шмыгаль заявил, что на Украину уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840919845.html

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в мире, денис шмыгаль, украина