https://ria.ru/20221225/planirovanie-1841205112.html

Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании

Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании - РИА Новости, 25.12.2022

Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании

Правительство России одобрило проект закона о стратегическом планировании в стране, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:37

2022-12-25T13:37

2022-12-25T13:37

россия

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о стратегическом планировании в стране, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития Российской Федерации совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза – лично президенту.

https://ria.ru/20221222/putin-1840656776.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, правительство рф