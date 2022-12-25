https://ria.ru/20221225/planirovanie-1841205112.html
Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании
Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании - РИА Новости, 25.12.2022
Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании
Правительство России одобрило проект закона о стратегическом планировании в стране, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:37
2022-12-25T13:37
2022-12-25T13:37
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о стратегическом планировании в стране, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития Российской Федерации совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза – лично президенту.
https://ria.ru/20221222/putin-1840656776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф
Россия, Экономика, Правительство РФ
Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании
Правительство одобрило проект федерального закона о стратегическом планировании