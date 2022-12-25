https://ria.ru/20221225/pashinyan-1841179684.html

Деятельность Пашиняна одобряют 38 процентов жителей, показал опрос

Деятельность Пашиняна одобряют 38 процентов жителей, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2022

Деятельность Пашиняна одобряют 38 процентов жителей, показал опрос

Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так или иначе, одобряют 38% опрошенных жителей страны, не одобряют 57,8%, следует из результатов... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:28

2022-12-25T10:28

2022-12-25T10:28

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так или иначе, одобряют 38% опрошенных жителей страны, не одобряют 57,8%, следует из результатов исследования, проведенного компанией MPG – армянского представительства Gallup International Association. Согласно данным опроса, размещенного на сайте компании, 23,2% респондентов заявили, что однозначно одобряют деятельность премьер-министра, 14,8% - скорее одобряют, 23,1% - скорее не одобряют, 34,7% - вообще не одобряют. Затруднились ответить 4,2%. Деятельность парламента, согласно приведенным данным, однозначно и скорее одобряют 35,7% опрошенных, скорее или вообще не одобряют 57,9%, к деятельности правительства в целом благосклонно относятся 42%, негативно – 50,8. При этом, экономическую ситуацию в республике "очень хорошо" оценили 3,4% респондентов, "хорошо" - 9,2%, "средне" - 53,9%, "плохо" - 13,6%, "очень плохо" - 19,2%, 0,7% затруднились ответить. Телефонный опрос был проведен 5-10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей Армении. Статистическая погрешность составила 3%.

https://ria.ru/20221222/mid-1840540375.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян