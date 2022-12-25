09:38 25.12.2022 (обновлено: 17:04 25.12.2022)
Епископ рассказал, как католики отмечали Рождество в СССР
Епископ Дубинин: католики в СССР ехали в "паломничество" на запад страны на Рождество
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкРаспятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Католики в СССР на Рождество старались отправиться в паломничество в западные регионы страны, где оставались действующие храмы, сказал в рождественском интервью РИА Новости вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
"Если речь идет о России, то у нас до 1991 года действовали непрерывно только два храма: святого Людовика на Лубянке в Москве и Лурдской Божией Матери в Ковенском переулке в Санкт-Петербурге – тогдашнем Ленинграде. Туда приходили те, кто мог. Другие, если была возможность, старались ехать в западные регионы Советского Союза, где были храмы – может быть, не в само Рождество, но в новогодний период, в выходные", - сказал собеседник агентства.
В целом, рассказал Дубинин, веру в СССР хранили, исповедовали и передавали из поколения в поколение практически исключительно в семейном кругу – в том числе и в периоды, даже это было небезопасно.