https://ria.ru/20221225/palomnichestvo-1841173437.html

Епископ рассказал, как католики отмечали Рождество в СССР

Епископ рассказал, как католики отмечали Рождество в СССР - РИА Новости, 25.12.2022

Епископ рассказал, как католики отмечали Рождество в СССР

Католики в СССР на Рождество старались отправиться в паломничество в западные регионы страны, где оставались действующие храмы, сказал в рождественском интервью РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:38

2022-12-25T09:38

2022-12-25T17:04

религия

религия

ссср

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Католики в СССР на Рождество старались отправиться в паломничество в западные регионы страны, где оставались действующие храмы, сказал в рождественском интервью РИА Новости вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. "Если речь идет о России, то у нас до 1991 года действовали непрерывно только два храма: святого Людовика на Лубянке в Москве и Лурдской Божией Матери в Ковенском переулке в Санкт-Петербурге – тогдашнем Ленинграде. Туда приходили те, кто мог. Другие, если была возможность, старались ехать в западные регионы Советского Союза, где были храмы – может быть, не в само Рождество, но в новогодний период, в выходные", - сказал собеседник агентства. В целом, рассказал Дубинин, веру в СССР хранили, исповедовали и передавали из поколения в поколение практически исключительно в семейном кругу – в том числе и в периоды, даже это было небезопасно. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1841170051.html

ссср

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, ссср