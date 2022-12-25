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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года - РИА Новости, 25.12.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года - РИА Новости, 25.12.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года
Оттепель и слякоть ожидаются в последние дни года в столице, из-за густых дымок и туманов ухудшится видимость, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T17:30
2022-12-25T17:30
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оттепель и слякоть ожидаются в последние дни года в столице, из-за густых дымок и туманов ухудшится видимость, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Начиная с четверга и до конца года, в атмосфере средней полосы России установится западно-восточный перенос атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, из-за чего среднесуточная температура окажется на 4–6 градусов выше многолетних показателей. В такой ситуации пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, из-за густых дымок и адвективных туманов, ухудшится видимость, и наступит слабая оттепель и слякоть", - рассказал Тишковец. Также он отметил, что начало недели ознаменуется усилением холода, ночами морозы окрепнут до минус 7−12 градусов, в дневные часы ожидается минус 4−9 градусов. Такие показатели немного ниже положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная погода, но осадки маловероятны. Во вторник ожидаются снег, метели, а максимальная температура повысится до 0 – минус 5 градусов. "Среда, особенно в ночное время, будет самой ненастной. Теплый атмосферный фронт принесет с собой снегопады с общим количеством до 6–9 миллиметров, благодаря чему снежный покров в Москве подрастет с нынешних 22 до 25 сантиметров. Столбики термометров поднимутся до околонулевых значений", - отметил Тишковец.
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москва, погода, евгений тишковец
Москва, Погода, Евгений Тишковец
17:30 25.12.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года

Синоптик Тишковец: в Москве в последний дни года ожидаются оттепель, слякоть и туманы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оттепель и слякоть ожидаются в последние дни года в столице, из-за густых дымок и туманов ухудшится видимость, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Начиная с четверга и до конца года, в атмосфере средней полосы России установится западно-восточный перенос атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, из-за чего среднесуточная температура окажется на 4–6 градусов выше многолетних показателей. В такой ситуации пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, из-за густых дымок и адвективных туманов, ухудшится видимость, и наступит слабая оттепель и слякоть", - рассказал Тишковец.
Также он отметил, что начало недели ознаменуется усилением холода, ночами морозы окрепнут до минус 7−12 градусов, в дневные часы ожидается минус 4−9 градусов. Такие показатели немного ниже положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная погода, но осадки маловероятны. Во вторник ожидаются снег, метели, а максимальная температура повысится до 0 – минус 5 градусов.
"Среда, особенно в ночное время, будет самой ненастной. Теплый атмосферный фронт принесет с собой снегопады с общим количеством до 6–9 миллиметров, благодаря чему снежный покров в Москве подрастет с нынешних 22 до 25 сантиметров. Столбики термометров поднимутся до околонулевых значений", - отметил Тишковец.
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