https://ria.ru/20221225/obstrely-1841204752.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:33

2022-12-25T13:33

2022-12-25T13:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.37 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 12.45 представительством был зафиксирован обстрел поселка Гольмовский под Горловкой, в ходе которого украинскими войсками было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке столицы республики. С северо-востока к нему прилегает Червоногвардейский район Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221225/ataki-1841203326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины