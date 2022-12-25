Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, Горловку и Макеевку
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, Горловку и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.37 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 12.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 12.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.35 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 12.45 представительством был зафиксирован обстрел поселка Гольмовский под Горловкой, в ходе которого украинскими войсками было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке столицы республики. С северо-востока к нему прилегает Червоногвардейский район Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.