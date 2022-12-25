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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrely-1841171665.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 09.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:18
2022-12-25T09:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 08.50 и 08.51 представительством были зафиксированы обстрелы Горловки и Макеевки, в ходе которых по городам выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров: шесть по Никитовскому району Горловки и три по Червоногвардейскому району Макеевки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:18 25.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли Донецк
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, в 08.50 и 08.51 представительством были зафиксированы обстрелы Горловки и Макеевки, в ходе которых по городам выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров: шесть по Никитовскому району Горловки и три по Червоногвардейскому району Макеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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