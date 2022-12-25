https://ria.ru/20221225/obstrely-1841169900.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:00

2022-12-25T09:00

2022-12-25T09:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.38 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, макеевка, горловка, вооруженные силы украины