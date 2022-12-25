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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrely-1841169900.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T09:00
2022-12-25T09:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.38 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221225/marochko-1841166114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
горловка
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донецкая народная республика, макеевка, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Горловка, Вооруженные силы Украины
09:00 25.12.2022
 
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Горловке

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.35 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.38 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его телеграм-канале.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
07:38Специальная военная операция на Украине
Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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