https://ria.ru/20221225/obstrel-1841215189.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Красный Партизан в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Красный Партизан в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:23

2022-12-25T15:23

2022-12-25T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 14.33 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221224/patriot-1841154344.html

https://ria.ru/20221225/spetsoperatsiya-1840181492.html

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины