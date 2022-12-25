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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841211813.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:40
2022-12-25T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.27 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.38 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Также в 13.32 представительство зафиксировало обстрел поселка Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221214/dnr-1838617338.html
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макеевка
донецк
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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:40 25.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.27 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.38 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 15:23
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Также в 13.32 представительство зафиксировало обстрел поселка Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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