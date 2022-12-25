https://ria.ru/20221225/obstrel-1841211813.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:40

2022-12-25T14:40

2022-12-25T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.27 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.38 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Также в 13.32 представительство зафиксировало обстрел поселка Яковлевка, в ходе которого украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221214/dnr-1838617338.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины