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Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:13
2022-12-25T14:13
2022-12-25T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке! Степень и характер разрушений уточняется", - написал Приходько в своем телеграм-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, где расположено предприятие, в 13.40, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 13.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химзавода "Стирол"