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Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841208043.html
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T14:13
2022-12-25T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке! Степень и характер разрушений уточняется", - написал Приходько в своем телеграм-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, где расположено предприятие, в 13.40, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 13.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Вооруженные силы Украины
14:13 25.12.2022
 
Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химзавода "Стирол"

© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке! Степень и характер разрушений уточняется", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, где расположено предприятие, в 13.40, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 13.00.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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