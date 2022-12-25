https://ria.ru/20221225/obstrel-1841208043.html

Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T14:13

2022-12-25T14:13

2022-12-25T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке, ДНР, масштаб повреждений уточняется, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке! Степень и характер разрушений уточняется", - написал Приходько в своем телеграм-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, где расположено предприятие, в 13.40, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Предыдущий обстрел был зафиксирован в 13.00. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, вооруженные силы украины