https://ria.ru/20221225/obstrel-1841157569.html
Украинские войска обстреляли Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:37
2022-12-25T00:37
2022-12-25T00:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Красный Партизан: выпущено два снаряда из танка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20221223/partizan-1840700638.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Красный Партизан
Украинские войска выпустили по Красному Партизану два снаряда из танка