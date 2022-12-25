https://ria.ru/20221225/obstrel-1841157569.html

Украинские войска обстреляли Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска обстреляли Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T00:37

2022-12-25T00:37

2022-12-25T00:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840733874_111:0:3071:1665_1920x0_80_0_0_6ad7dffdd1d47e7e8a0a62cd8cdb166f.jpg

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Красный Партизан: выпущено два снаряда из танка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20221223/partizan-1840700638.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, украина