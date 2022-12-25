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Украинские войска обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841157569.html
Украинские войска обстреляли Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Красный Партизан - РИА Новости, 25.12.2022
Украинские войска обстреляли Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:37
2022-12-25T00:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Красный Партизан: выпущено два снаряда из танка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
00:37 25.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Красный Партизан

Украинские войска выпустили по Красному Партизану два снаряда из танка

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский танк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Красный Партизан, выпустив два снаряда из танка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Красный Партизан: выпущено два снаряда из танка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 00:20Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Красный Партизан
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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