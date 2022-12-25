00:31 25.12.2022 (обновлено: 02:26 25.12.2022)
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР
СК расследует преступления ВСУ, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области
Въезд в город Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области, сообщает СК России.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибром 155 миллиметров. Сообщается, что продолжаются обстрелы жилых кварталов Петровского района.
"Кроме того, по сообщению органов исполнительной власти, Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения, поселок частично обесточен", - добавили в СК РФ.
Также СК РФ расследует факты обстрелов украинскими войсками населенного пункта Половинкино, где разрушен элеватор, а также центра Каховки, где под удары попали рынок, завод и окрестности города. Кроме того, расследуется видео, опубликованное в интернете, на котором украинские военные уводят двоих мирных жителей Артемовска, предположительно, на расстрел из-за пророссийской позиции, отмечается в сообщении.
Также СК РФ расследует факты обстрелов украинскими войсками населенного пункта Половинкино, где разрушен элеватор, а также центра Каховки, где под удары попали рынок, завод и окрестности города. Кроме того, расследуется видео, опубликованное в интернете, на котором украинские военные уводят двоих мирных жителей Артемовска, предположительно, на расстрел из-за пророссийской позиции, отмечается в сообщении.