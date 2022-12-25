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СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/obstrel-1841156982.html
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.12.2022
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР
СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области, сообщает СК России. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:31
2022-12-25T02:26
специальная военная операция на украине
россия
курская область
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области, сообщает СК России. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибром 155 миллиметров. Сообщается, что продолжаются обстрелы жилых кварталов Петровского района. "Кроме того, по сообщению органов исполнительной власти, Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения, поселок частично обесточен", - добавили в СК РФ.Также СК РФ расследует факты обстрелов украинскими войсками населенного пункта Половинкино, где разрушен элеватор, а также центра Каховки, где под удары попали рынок, завод и окрестности города. Кроме того, расследуется видео, опубликованное в интернете, на котором украинские военные уводят двоих мирных жителей Артемовска, предположительно, на расстрел из-за пророссийской позиции, отмечается в сообщении.
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россия
курская область
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россия, курская область, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, Вооруженные силы Украины
00:31 25.12.2022 (обновлено: 02:26 25.12.2022)
 
СК расследует украинские обстрелы Курской области, ДНР и ЛНР

СК расследует преступления ВСУ, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. СК РФ расследует преступления украинских националистов, обстрелявших населенные пункты Донбасса и Курской области, сообщает СК России.
"Следственный комитет России в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима расследует факты обстрелов населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Курской области", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибром 155 миллиметров. Сообщается, что продолжаются обстрелы жилых кварталов Петровского района.
"Кроме того, по сообщению органов исполнительной власти, Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения, поселок частично обесточен", - добавили в СК РФ.

Также СК РФ расследует факты обстрелов украинскими войсками населенного пункта Половинкино, где разрушен элеватор, а также центра Каховки, где под удары попали рынок, завод и окрестности города. Кроме того, расследуется видео, опубликованное в интернете, на котором украинские военные уводят двоих мирных жителей Артемовска, предположительно, на расстрел из-за пророссийской позиции, отмечается в сообщении.
Легковой автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 22:40Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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