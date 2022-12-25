В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование
Иранские власти заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование
Афганские женщины. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) о приостановке обучения женщин в высших учебных заведениях, заявила в воскресенье заместитель президента Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали.
"На встрече, которую мы провели в кулуарах последнего заседания Комиссии по делам женщин, директор этой комиссии поблагодарил и высоко оценил поддержку со стороны властей Ирана, оказанную афганским женщинам-беженцам. Теперь Исламская республика готова содействовать продолжению обучения афганских женщин на различных этапах университетского образования", - написала Хазали в своем Twitter.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность