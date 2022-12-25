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В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование - РИА Новости, 25.12.2022
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В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование
В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование - РИА Новости, 25.12.2022
В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование
Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:11
2022-12-25T19:11
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афганистан
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) о приостановке обучения женщин в высших учебных заведениях, заявила в воскресенье заместитель президента Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, иран, афганистан, талибан, оон
В мире, Иран, Афганистан, Талибан, ООН
19:11 25.12.2022
 
В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование

Иранские власти заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в медиабанкАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / В. Киселев
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Афганские женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) о приостановке обучения женщин в высших учебных заведениях, заявила в воскресенье заместитель президента Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали.
"На встрече, которую мы провели в кулуарах последнего заседания Комиссии по делам женщин, директор этой комиссии поблагодарил и высоко оценил поддержку со стороны властей Ирана, оказанную афганским женщинам-беженцам. Теперь Исламская республика готова содействовать продолжению обучения афганских женщин на различных этапах университетского образования", - написала Хазали в своем Twitter.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 03:19
Блинкен предупредил, чем грозит дискриминация женщин в Афганистане
 
В миреИранАфганистанТалибанООН
 
 
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