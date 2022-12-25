https://ria.ru/20221225/obrazovanie-1841239482.html

В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование

В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование - РИА Новости, 25.12.2022

В Иране заявили о готовности помочь афганским женщинам получить образование

Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T19:11

2022-12-25T19:11

2022-12-25T19:11

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иранские власти готовы помочь гражданкам Афганистана продолжить университетское образование после решения талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) о приостановке обучения женщин в высших учебных заведениях, заявила в воскресенье заместитель президента Ирана по вопросам семьи и женщин Энсийе Хазали. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* Движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221225/afganistan-1841161417.html

иран

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, афганистан, талибан, оон