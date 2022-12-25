https://ria.ru/20221225/neft-1841177109.html

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада - РИА Новости, 25.12.2022

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада

Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина Антон... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T10:10

2022-12-25T10:10

2022-12-25T12:06

экономика

антон силуанов

александр новак

владимир путин

австралия

россия

евросоюз

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено", — сказал он в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о деталях российского ответа на введение потолка цен на российскую нефть. По словам министра, нефть, "по прогнозам агентств, будет расти", поэтому Москва будет искать выходы на новые рынки и развивать новые логистические маршруты, независимо от издержек.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено. Ранее экс-глава Минэнерго, вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить пять-семь процентов.

https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, антон силуанов, александр новак, владимир путин, австралия, россия, евросоюз