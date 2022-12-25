10:10 25.12.2022 (обновлено: 12:06 25.12.2022)
Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада
Глава Минфина Силуанов: Россия не будет поставлять свою нефть по ценам Запада
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено", — сказал он в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о деталях российского ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
По словам министра, нефть, "по прогнозам агентств, будет расти", поэтому Москва будет искать выходы на новые рынки и развивать новые логистические маршруты, независимо от издержек.
"Но принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны, мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", — добавил Силуанов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Ранее экс-глава Минэнерго, вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в ответ планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить пять-семь процентов.