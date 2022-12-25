https://ria.ru/20221225/nato-1841257283.html

Медведев назвал попытки расширить НАТО подготовкой к войне с Россией

Медведев назвал попытки расширить НАТО подготовкой к войне с Россией - РИА Новости, 25.12.2022

Медведев назвал попытки расширить НАТО подготовкой к войне с Россией

Попытки расширить НАТО на восток были подготовкой к войне с Москвой, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T23:07

2022-12-25T23:07

2022-12-25T23:58

дмитрий медведев

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нато

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ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Попытки расширить НАТО на восток были подготовкой к войне с Москвой, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье "Наши люди, наша земля, наша правда" в "Российской газете".При этом России говорить и договариваться на Западе "теперь не с кем, не о чем, да и незачем", добавил Медведев.Он указал, что сегодня Россию и Запад разделяет гораздо больше, чем объединяет. По его мнению, прошедший год стал переломным в этом отношении, а случившиеся в нем события события аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога.Медведев подчеркнул, что дела и поступки нынешних и бывших западных лидеров поражают цинизмом. Он напомнил о словах экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Минские соглашения были затеяны с целью "дать Украине время стать сильнее".Он отметил, что тогда российская сторона доверилась партнерам, не ожидая от них прямого предательства и открытой работы по уничтожению страны. Медведев вспомнил события 2010 года, когда он на посту президента участвовал в заседании Совета Россия — НАТО."Члены альянса убеждали нас тогда, что мы не представляем угрозы друг для друга и готовы вместе работать ради всеобщей безопасности Евроатлантики. Расширение НАТО на восток и подготовка к противостоянию — по сути, к войне — с Россией при этом не прекращались ни на минуту. Бесконечные мутные потоки циничной лжи", — указал замглавы Совбеза.По его мнению, очевиден и всеобщий кризис доверия к западным странам, которые пытаются конфисковать российские активы, вводят "росчерком пера" новые санкции. Россия будет ждать "новое поколение разумных политиков", развивая в это время отношения с остальным миром, добавил он.При этом Медведев отметил провал международной политики США и их союзников."Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись. Более того: в современных условиях Запад вообще не в состоянии предложить миру никаких новых идей, которые способны вывести человечество вперед, решить глобальные проблемы, обеспечить коллективную безопасность", — написал замглавы Совбеза.Он добавил, что налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства, что особенно ощутимо в современных реалиях.

https://ria.ru/20221223/strategiya-1840831925.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841260012.html

https://ria.ru/20221222/napryazhennost-1840586996.html

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дмитрий медведев, россия, нато, украина, ангела меркель, германия, в мире