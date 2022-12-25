https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html
Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну - РИА Новости, 25.12.2022
Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддерживает предложение о введении для уехавших из РФ повышенной ставки налогообложения, кроме того, подоходный налог РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T20:43
2022-12-25T20:43
2022-12-25T20:43
сергей миронов
госдума рф
россия
общество
вячеслав володин
налоги
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддерживает предложение о введении для уехавших из РФ повышенной ставки налогообложения, кроме того, подоходный налог для получающих повышенные доходы нужно повысить до 18%, об этом лидер СР - ЗП Сергей Миронов сообщил РИА Новости. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддержит этот законопроект. Поддержит не столько по политическим, сколько по экономическим причинам", - сообщил Миронов. По его словам, повышенные налоги - это не наказание, это справедливая и оправданная экономическая мера. Данная услуга в РФ бесплатна, а за рубежом надо платить, при этом многие продолжают зарабатывать именно в России, сообщил политик. "Огульно записывать в предатели всех, кто уехал из страны, я бы, конечно, не стал - у нас ведь не запрещено выезжать за границу. Другое дело, если человек получил повестку и смотался, в отношении таких лиц предусмотрена ответственность. Но если ты не живешь в России, но продолжаешь получать зарплату в российской компании, то ты должен платить с этого налоги. В целом государство должно стимулировать работу и проживание в нашей стране и вводить для этого налоговые стимулы. Напомню, в нашей стране действует одна из самых низких в мире ставок подоходного налога в 13%. Для богатых она 15%, и это тоже мало. Поэтому этот показатель нужно повышать как минимум до 18%, что и предлагает наша фракция", - рассказал Миронов.
https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, госдума рф, россия, общество, вячеслав володин, налоги, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Госдума РФ, Россия, Общество, Вячеслав Володин, Налоги, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
"Справедливая Россия — За правду" поддержала идею повышения налогов для покинувших Россию
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддерживает предложение о введении для уехавших из РФ повышенной ставки налогообложения, кроме того, подоходный налог для получающих повышенные доходы нужно повысить до 18%, об этом лидер СР - ЗП Сергей Миронов сообщил РИА Новости.
Госдума
работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
"Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддержит этот законопроект. Поддержит не столько по политическим, сколько по экономическим причинам", - сообщил Миронов.
По его словам, повышенные налоги - это не наказание, это справедливая и оправданная экономическая мера.
"Сегодня в связи со сложившейся ситуацией налицо финансовые потери для государства. Люди, которые живут за рубежом, не вкладывают деньги в российскую экономику - они не ходят здесь по магазинам, не пользуются никакими услугами. При этом продолжают оставаться гражданами России и могут пользоваться всеми положенными правами и возможностями. Например, известны случаи, что некоторые из уехавших возвращались домой на лечение по программе ОМС", - отметил парламентарий.
Данная услуга в РФ бесплатна, а за рубежом надо платить, при этом многие продолжают зарабатывать именно в России, сообщил политик.
"Огульно записывать в предатели всех, кто уехал из страны, я бы, конечно, не стал - у нас ведь не запрещено выезжать за границу. Другое дело, если человек получил повестку и смотался, в отношении таких лиц предусмотрена ответственность. Но если ты не живешь в России, но продолжаешь получать зарплату в российской компании, то ты должен платить с этого налоги. В целом государство должно стимулировать работу и проживание в нашей стране и вводить для этого налоговые стимулы. Напомню, в нашей стране действует одна из самых низких в мире ставок подоходного налога в 13%. Для богатых она 15%, и это тоже мало. Поэтому этот показатель нужно повышать как минимум до 18%, что и предлагает наша фракция", - рассказал Миронов.