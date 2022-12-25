https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html

Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну

Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну - РИА Новости, 25.12.2022

Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну

Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддерживает предложение о введении для уехавших из РФ повышенной ставки налогообложения, кроме того, подоходный налог РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:43

2022-12-25T20:43

2022-12-25T20:43

сергей миронов

госдума рф

россия

общество

вячеслав володин

налоги

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддерживает предложение о введении для уехавших из РФ повышенной ставки налогообложения, кроме того, подоходный налог для получающих повышенные доходы нужно повысить до 18%, об этом лидер СР - ЗП Сергей Миронов сообщил РИА Новости. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Фракция "Справедливая Россия - За правду" поддержит этот законопроект. Поддержит не столько по политическим, сколько по экономическим причинам", - сообщил Миронов. По его словам, повышенные налоги - это не наказание, это справедливая и оправданная экономическая мера. Данная услуга в РФ бесплатна, а за рубежом надо платить, при этом многие продолжают зарабатывать именно в России, сообщил политик. "Огульно записывать в предатели всех, кто уехал из страны, я бы, конечно, не стал - у нас ведь не запрещено выезжать за границу. Другое дело, если человек получил повестку и смотался, в отношении таких лиц предусмотрена ответственность. Но если ты не живешь в России, но продолжаешь получать зарплату в российской компании, то ты должен платить с этого налоги. В целом государство должно стимулировать работу и проживание в нашей стране и вводить для этого налоговые стимулы. Напомню, в нашей стране действует одна из самых низких в мире ставок подоходного налога в 13%. Для богатых она 15%, и это тоже мало. Поэтому этот показатель нужно повышать как минимум до 18%, что и предлагает наша фракция", - рассказал Миронов.

https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html

https://ria.ru/20220726/minfin-1805018608.html

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сергей миронов, госдума рф, россия, общество, вячеслав володин, налоги, партия "справедливая россия - за правду"