https://ria.ru/20221225/nalogi-1841235317.html

В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну

В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну - РИА Новости, 25.12.2022

В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну

Первый замглавы фракции СР-ЗП в ГД Олег Нилов поддержал инициативу о повышении налогов для покинувших РФ, а также предложил аналогичную меру в отношении тех,... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T18:37

2022-12-25T18:37

2022-12-25T18:37

олег нилов

госдума рф

вячеслав володин

партия "справедливая россия - за правду"

налоги

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции СР-ЗП в ГД Олег Нилов поддержал инициативу о повышении налогов для покинувших РФ, а также предложил аналогичную меру в отношении тех, кто не служил в армии, об этом он сообщил РИА Новости. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. Несправедливо, когда одни уже служили и вновь попадают под мобилизацию, а другие могли просто "косить от армии", рассказал депутат. "Тем, кто сбежал из страны, для них новые льготы не должны распространяться", - также заявил политик.

https://ria.ru/20221205/ogranicheniya-1836383045.html

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олег нилов, госдума рф, вячеслав володин, партия "справедливая россия - за правду", налоги, общество