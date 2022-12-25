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В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну - РИА Новости, 25.12.2022
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В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну - РИА Новости, 25.12.2022
В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
Первый замглавы фракции СР-ЗП в ГД Олег Нилов поддержал инициативу о повышении налогов для покинувших РФ, а также предложил аналогичную меру в отношении тех,... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T18:37
2022-12-25T18:37
олег нилов
госдума рф
вячеслав володин
партия "справедливая россия - за правду"
налоги
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции СР-ЗП в ГД Олег Нилов поддержал инициативу о повышении налогов для покинувших РФ, а также предложил аналогичную меру в отношении тех, кто не служил в армии, об этом он сообщил РИА Новости. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. Несправедливо, когда одни уже служили и вновь попадают под мобилизацию, а другие могли просто "косить от армии", рассказал депутат. "Тем, кто сбежал из страны, для них новые льготы не должны распространяться", - также заявил политик.
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олег нилов, госдума рф, вячеслав володин, партия "справедливая россия - за правду", налоги, общество
Олег Нилов, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Партия "Справедливая Россия - за правду", Налоги, Общество
18:37 25.12.2022
 
В Госдуме поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну

Нилов поддержал идею повышения налогов для покинувших Россию, добавив к ним неслуживших

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции СР-ЗП в ГД Олег Нилов поддержал инициативу о повышении налогов для покинувших РФ, а также предложил аналогичную меру в отношении тех, кто не служил в армии, об этом он сообщил РИА Новости.
Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Озвучивал еще несколько месяцев назад, чтобы дополнительное налогообложение было введено для тех, кто в армии не служил, и по этой причине не подлежит мобилизации", - сообщил Нилов, также утвердительно ответив на вопрос, поддерживает ли инициативу Володина.
Несправедливо, когда одни уже служили и вновь попадают под мобилизацию, а другие могли просто "косить от армии", рассказал депутат.
"Тем, кто сбежал из страны, для них новые льготы не должны распространяться", - также заявил политик.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:03
Песков прокомментировал идею об ограничениях для покинувших Россию
 
Олег НиловГосдума РФВячеслав ВолодинПартия "Справедливая Россия - за правду"НалогиОбщество
 
 
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