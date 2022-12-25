https://ria.ru/20221225/nalogi-1841188420.html

В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России

В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России - РИА Новости, 25.12.2022

В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что необходимо осторожнее подходить к дополнительным налогам для тех, кто работает не в России, а... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:30

2022-12-25T11:30

2022-12-25T11:30

экономика

сергей леонов

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что необходимо осторожнее подходить к дополнительным налогам для тех, кто работает не в России, а если люди находятся за рубежом и работают в интересах своей страны, для них не стоит вводить дополнительные ограничения. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. В беседе с РИА Новости Леонов обратил внимание, что за рубежом находится большое количество специалистов, работающих на компании, которые разрабатывают продукты в интересах России, при этом многие из этих людей находятся за границей давно. "К этому (предложению) подходить надо очень осторожно. Будет ли хорошо, если они (находящиеся за рубежом граждане - ред.) уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить. Проведем мероприятия с компаниями, которые ведут такую деятельность", - сообщил Леонов. Также он сообщил, что именно для тех, кто платит положенные налоги, работает за рубежом в интересах России "не стоит вводить ограничения и дополнительное налогообложение".

https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html

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Влада Копылова

экономика, сергей леонов, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр