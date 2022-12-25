https://ria.ru/20221225/nalogi-1841188420.html
В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России
В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России - РИА Новости, 25.12.2022
В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что необходимо осторожнее подходить к дополнительным налогам для тех, кто работает не в России, а... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:30
2022-12-25T11:30
2022-12-25T11:30
экономика
сергей леонов
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что необходимо осторожнее подходить к дополнительным налогам для тех, кто работает не в России, а если люди находятся за рубежом и работают в интересах своей страны, для них не стоит вводить дополнительные ограничения. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. В беседе с РИА Новости Леонов обратил внимание, что за рубежом находится большое количество специалистов, работающих на компании, которые разрабатывают продукты в интересах России, при этом многие из этих людей находятся за границей давно. "К этому (предложению) подходить надо очень осторожно. Будет ли хорошо, если они (находящиеся за рубежом граждане - ред.) уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить. Проведем мероприятия с компаниями, которые ведут такую деятельность", - сообщил Леонов. Также он сообщил, что именно для тех, кто платит положенные налоги, работает за рубежом в интересах России "не стоит вводить ограничения и дополнительное налогообложение".
https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
https://ria.ru/20221117/sovfed-1832124243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей леонов, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр
Экономика, Сергей Леонов, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
В ЛДПР оценили идею дополнительных налогов тем, кто работает не в России
Депутат Леонов призвал осторожнее подходить к допналогам тем, кто работает за границей
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов заявил, что необходимо осторожнее подходить к дополнительным налогам для тех, кто работает не в России, а если люди находятся за рубежом и работают в интересах своей страны, для них не стоит вводить дополнительные ограничения.
Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
В беседе с РИА Новости Леонов обратил внимание, что за рубежом находится большое количество специалистов, работающих на компании, которые разрабатывают продукты в интересах России, при этом многие из этих людей находятся за границей давно.
"К этому (предложению) подходить надо очень осторожно. Будет ли хорошо, если они (находящиеся за рубежом граждане - ред.) уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить. Проведем мероприятия с компаниями, которые ведут такую деятельность", - сообщил Леонов.
Также он сообщил, что именно для тех, кто платит положенные налоги, работает за рубежом в интересах России "не стоит вводить ограничения и дополнительное налогообложение".