https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших - РИА Новости, 25.12.2022
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших
Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:34
2022-12-25T12:34
2022-12-25T12:34
николай коломейцев
россия
вячеслав володин
кпрф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет их обратно и не воспитает в них дух патриотизма. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Уехавшие - это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда "Молодую гвардию", "Как закалялась сталь". И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма", - сообщил Коломейцев.
https://ria.ru/20221205/isaev-1836341791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай коломейцев, россия, вячеслав володин, кпрф, госдума рф, экономика
Николай Коломейцев, Россия, Вячеслав Володин, КПРФ, Госдума РФ, Экономика
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших
Замглавы фракции КПРФ Коломейцев считает, что повышенные налоги не вернут уехавших