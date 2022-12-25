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В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших - РИА Новости, 25.12.2022
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В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших - РИА Новости, 25.12.2022
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших
Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:34
2022-12-25T12:34
николай коломейцев
россия
вячеслав володин
кпрф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет их обратно и не воспитает в них дух патриотизма. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Уехавшие - это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда "Молодую гвардию", "Как закалялась сталь". И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма", - сообщил Коломейцев.
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николай коломейцев, россия, вячеслав володин, кпрф, госдума рф, экономика
Николай Коломейцев, Россия, Вячеслав Володин, КПРФ, Госдума РФ, Экономика
12:34 25.12.2022
 
В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших

Замглавы фракции КПРФ Коломейцев считает, что повышенные налоги не вернут уехавших

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет их обратно и не воспитает в них дух патриотизма.
Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Уехавшие - это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда "Молодую гвардию", "Как закалялась сталь". И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма", - сообщил Коломейцев.
Мужчина во время работы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 10:53
Исаев: ограничение на удаленную работу для уехавших россиян надо обсуждать
 
Николай КоломейцевРоссияВячеслав ВолодинКПРФГосдума РФЭкономика
 
 
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