https://ria.ru/20221225/nalog-1841195858.html

В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших

В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших - РИА Новости, 25.12.2022

В КПРФ считают, что повышенные налоги не вернут уехавших

Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T12:34

2022-12-25T12:34

2022-12-25T12:34

николай коломейцев

россия

вячеслав володин

кпрф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев не поддержал инициативу о дополнительных налогах тем, кто работает не в РФ, он отметил, что она не вернет их обратно и не воспитает в них дух патриотизма. Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения, сообщил в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Уехавшие - это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда "Молодую гвардию", "Как закалялась сталь". И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма", - сообщил Коломейцев.

https://ria.ru/20221205/isaev-1836341791.html

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Варвара Скокшина

николай коломейцев, россия, вячеслав володин, кпрф, госдума рф, экономика