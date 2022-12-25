https://ria.ru/20221225/moldaviya-1841158754.html

В Кишиневе заявили об упадке в диалоге с Приднестровьем

В Кишиневе заявили об упадке в диалоге с Приднестровьем - РИА Новости, 25.12.2022

В Кишиневе заявили об упадке в диалоге с Приднестровьем

Конструктивному политическому диалогу Кишинева с Приднестровьем не удалось реализоваться в уходящем году, заявил вице-премьер-министр Молдавии по вопросам... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T01:09

2022-12-25T01:09

2022-12-25T05:17

збигнев рау

кишинев

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Конструктивному политическому диалогу Кишинева с Приднестровьем не удалось реализоваться в уходящем году, заявил вице-премьер-министр Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2". "Если в экономической или социальной сферах найдены пути сближения и продемонстрировано, что, в принципе, Молдавия продолжает действовать более или менее как уникальный экономический механизм, то в политической сфере, я считаю, что никогда после 1992 года расстояние не было таким большим", - сказал Серебрян в интервью радиостанции Radio Chisinau, финансируемой правительством Румынии. Серебрян отметил определенные успехи в разрешении энергетического кризиса. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834098795.html

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

кишинев

молдавия

румыния

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збигнев рау, кишинев, молдавия, румыния, обсе, мид польши, в мире