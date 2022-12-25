https://ria.ru/20221225/minirovanie-1841249435.html

ММДМ эвакуировали из-за сообщения о минировании

ММДМ эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 25.12.2022

ММДМ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей Московского международного Дома музыки эвакуировали из-за сообщения о "минировании" в воскресенье, подтвердила РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T20:59

2022-12-25T20:59

2022-12-25T21:18

происшествия

москва

московский международный дом музыки

культура

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посетителей Московского международного Дома музыки эвакуировали из-за сообщения о "минировании" в воскресенье, подтвердила РИА Новости представитель пресс-службы учреждения Елена Чишковская.Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, Московский международный Дом музыки проверяют после анонимного сообщения с угрозой "минирования", людей из помещения вывели.Она также добавила, что точное количество эвакуированных пока неизвестно."Я не могу вам подтвердить (данные о количестве эвакуированных - ред.) Единственное, я могу сказать, что сегодня действительно в нескольких залах одновременно концерты. Пока я не могу сказать, сколько было запущено. Статистика подводится на следующий день", - отметила Чишковская.Согласно афише, в Международном доме музыки 25 декабря - балет "Щелкунчик", новогодний сказочный балет "Щелкунчик", "Торжество гармонии", квинтет Виктории Кауновой и рождественский вечер с Moscow Classic Ensemble.Подобные сообщения регулярно поступают в различные учреждения, в том числе социальные, в Москве и других городах России. Ни разу они не подтверждались, но по закону в таких случаях всегда проводятся эвакуации, что сопряжено с крупными тратами и недополученной прибылью.

https://ria.ru/20221118/zadymlenie-1832372960.html

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происшествия, москва, московский международный дом музыки