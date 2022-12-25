05:13 25.12.2022 (обновлено: 07:27 25.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по Михайловке из HIMARS
Украинские войска выпустили по Михайловке в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в ЛНР, выпустив ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.10 (совпадает с мск) по населенному пункту Михайловка (Перевальский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.