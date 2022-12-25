https://ria.ru/20221225/mikhaylovka-1841163322.html

Украинские войска нанесли удар по Михайловке из HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Михайловке из HIMARS - РИА Новости, 25.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Михайловке из HIMARS

Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в ЛНР, выпустив ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T05:13

2022-12-25T05:13

2022-12-25T07:27

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в ЛНР, выпустив ракету из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833142107.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin