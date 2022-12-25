Жизнь в новых регионах будет благополучной и безопасной, заявил Медведев
Медведев: власти сделают все, чтобы жизнь в большой российской семье была благополучной
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские власти в 2023 году приложат все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной, и миллионы людей обрели уверенность в будущем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Подводя итоги уходящего года, он отметил, что особого внимания требовали вопросы, связанные с большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с территорий Донбасса и Украины. По его словам, задача властей не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной.
"Главное и бесспорное. "Своих не бросаем!" - стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд. Это прекрасно понимают наши враги, те, кто отчаянно и безнадежно продолжает вести против нас гибридную войну, пытается давить на нас и запугивать", - написал он в своей статье в "Российской газете".
Он также поздравил россиян с наступающим Новым годом. "Всех, кто нам близок и дорог, кто готов идти с нами навстречу любым испытаниям. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены! Правда восторжествует! Будущее за нами!", - добавил Медведев.
Вчера, 23:33Медведев назвал 2022 год драматичным